1 марта в Латвии начинается прием ежегодных деклараций о доходах. Для многих латвийцев подача декларации остается добровольной, и они рассматривают ее как шанс вернуть часть налогов от государства. Кому-то, возможно, придется доплатить. У других нет выбора: они обязаны отчитаться о доходах в течение трех месяцев. Delfi публикует подробнейший гид по налоговым декларациям в Латвии.

Декларация о доходах: основы (суперкоротко)

Зачем вообще подавать декларацию?

У вас два варианта. Либо вы обязаны подавать по закону, тогда у вас нет выбора (подробно про то, кто обязан — ниже). Либо вы подаете ее добровольно, тогда государство может вам вернуть переплаченные налоги.

Сколько мне могут вернуть?

Максимум 120 евро на одного человека за оправданные расходы (в основном — медицина и образование). Максимальная сумма за дополнительные пенсионные отчисления — 10% от годового дохода и не более 4 000 евро в год. Некоторые интернет-банки предлагают калькуляторы, с помощью которых можно примерно прикинуть, на что вы можете рассчитывать.

Как мне получить максимальный возврат по налогам?

Если коротко, то: иметь легальные доходы и платить подоходный налог, собирать чеки по медуслугам, образованию и др., изучить финансовые инструменты, записать на себя расходы близких. Подробнее ниже.

У меня нет официальных доходов, но есть расходы. Мне могут что-то вернуть?

Да. Для этого надо найти родственника, который может это сделать. Подробнее ниже.

Есть ли подводные камни?

Есть. Может получиться, что вам придется доплатить налог, хотя с декларациями напрямую это не связано. Подробно про это ниже.

Нужно ли мне спешить с подачей декларации?

Нет. Для подачи обязательной декларации отводится три месяца, для добровольной — три года.

Содержание