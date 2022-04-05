В Латвию прибыли тысячи украинских детей. Многие — без родителей. Рекордное число новых учеников приняла Рижская украинская школа — единственная, где учителя понимают украинский и говорят на нем. Часть родителей решили, что их дети продолжат образование в своих классах онлайн. Другие выбрали очную учебу в латвийских школах: кто-то — по программе нацменьшинств, а кто-то — сразу по латышской, ведь с нового учебного года все дети должны учиться только на госязыке.

"Утро. Должна была начаться удаленная учеба, но дети плохо спали ночью и испугались, потому что два часа звучали сирены. Наконец-то они смогли уснуть. Поэтому родители попросили, чтобы онлайн-уроки отменили", — так украинка Наталья Кулакова описывает то, что недавно пережила у себя дома в Одессе. Она бежала от войны в Латвию, где сегодня живет со своим одиннадцатилетним сыном Даниилом в Кекаве.

На прошлой неделе Даниил начал очное обучение в латышской школе. Мама очень волновалась, как сын впишется в коллектив, где говорят на незнакомом языке — латышском, но первые впечатления отличные: "Все было очень хорошо — были дети, которые говорили на русском, пытались также как-то общаться на латышском. Моему сыну все понравилось. У него очень хорошая учительница — такое впечатление сложилось и у меня. Я уже получила поддержку и отклик родителей — сын ходит в бассейн, и одна мама подошла, предложила дать плавки и шапочку для плавания. Они сразу их принесли, предложили встретиться, подбадривали меня — не стесняйся, если что-то нужно, говори", — рассказывает Наталья Кулакова.

В Одессе у нее был свой салон красоты, там она никогда не нуждалась в помощи. Она также рассматривала возможность оставить ребенка на украинском дистанционном обучении, но в школе ее сына оно было бы условным — только три онлайн-урока с необязательным посещением.