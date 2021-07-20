На прошлой неделе Еврокомиссия представила новый план по декарбонизации экономики. Событие, которое в Латвии на политическом и медийном уровне осталось практически незамеченным, вызвало в других странах Европы огромный резонанс.

"Зеленые" сочли новый документ беззубым и недостаточно эффективным для борьбы с изменениями климата, "левые" усмотрели в нем угрозу социального взрыва, а евроскептики — еще один аргумент в пользу сценария раскола Евросоюза. Все это происходило на фоне разрушительных наводнений в Германии и экстремально жаркой погоды в странах Балтии.



Свежий фолиант Еврокомиссии, получивший название "Fit for 55" ("Уложиться в 55"), является продолжением масштабной программы борьбы с изменениями климата, начатой еще в 2019 году. Тогда страны-участницы в рамках так называемой "Зеленой сделки" взяли на себя обязательства приложить коллективные усилия для перехода к модели низкоуглеродной экономики. Изначально планировалось, что к 2030 году Евросоюз сократит объем выбросов двуокиси углерода на 40% по сравнению с уровнем 1990 года. Однако в конце прошлого года Еврокомиссия предложила ускорить системные реформы и к 2030-му снизить уровень вредной для экологии эмиссии сразу на 55%, а к 2050 году — свести выбросы на нет. Такое форсирование событий объяснялось в том числе влиянием пандемии: ради достижения климатической нейтральности Еврокомиссия готова потратить триллион евро, и эти инвестиции должны помочь восстановлению экономики.

Что это значит на самом деле?



Рост цен. Необходимость солидных дополнительных инвестиций в инфраструктуру и транспорт, повышение стоимости производимых традиционными способами топлива, теплоэнергии и электричества, рост цен на билеты для авиа- и морских перевозок, удорожание импортного сырья для производителей — за все это прямо и/или косвенно заплатят потребители.