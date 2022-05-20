Продюсер и актер киевского театра пантомимы Mimirichi Игорь Иващенко с Латвией связан с 90-х, а последние годы живет на два города — Ригу и Киев. Проведя непростой пандемийный период на родине, начало войны Игорь застал в Латвии. Остальные участники коллектива были в это время в Украине, а реквизит — в Буче. Сегодня мимы вернулись к работе. Дают бесплатные концерты в школах, где учатся дети беженцев. И большие шоу, основная часть прибыли от которых идет в поддержку Украины. В интервью с Delfi Игорь Иващенко поделился мыслями и чувствами о ситуации вокруг родины.

История театра пантомимы Mimirichi началась в Киеве 40 лет назад. С тех пор украинские мимы совершили несколько витков вокруг мировой театральной орбиты с постановками "Paper World", "Plastic Fantastic", "Crazy Hats" и "Miniatures", покорив Бродвей и завоевав множество престижных наград. Mimirichi выступали с Джорджем Майклом, Томом Джонсом и Принсом, а последнее время стали желанными гостями в Китае. Первым же на самобытных украинцев, принявших участие в его мастерской, обратил внимание самый известный в мире мим Марсель Марсо.

Один из основателей Mimirichi — мим с уникальным зеленым носом — Игорь Иващенко последние годы живет на две страны — Латвию и Украину. Еще в начале года Игорь давал детские мастер-классы в Рижском цирке, а его жена Татьяна, кинопродюсер, готовилась к съемкам сериала о любви с участием местных и украинских актеров… Но у войны — свои планы

В тяжелые для своей страны дни мимы отправляются в европейский благотворительный тур в поддержку Украины с шоу "Бумажный мир", в котором зрителей приглашают испытать на прочность мир, построенный полностью из такого хрупкого материала, как бумага. В каждом выступлении используется до 50 килограммов исходного материала, значительную часть которого зрители неизменно утягивают на сувениры.

Отправной точкой его гастрольного тура коллектива стала Рига. При содействии министерств культуры Латвии и Украины мимы проводят бесплатные выступления по школам, где учатся дети украинских беженцев. После концертов артисты остаются пообщаться с детьми. Кроме школ, будут большие шоу в концертных залах Латвии — в Риге, Даугавпилсе, Огре, Лиепае. В Риге такой площадкой стал Digital Art House — здесь 29 мая и 5 июня "Бумажный мир" особую подсветку, продолжение на экранах и станет по-настоящему трехмерным. Основная часть дохода от шоу уходит в помощь Украине.

- Как получилось, что вы так плотно укоренились в Риге?

- Мы сюда начали ездить еще в начале 90-х. В первый раз, совсем юные, приехали с номером на фестиваль брейк-данса. Ребятам понравилось, как мы делали разные трюки — "волны", "геликоптеры", "робота" — брейкеры приняли нас за своих, вместе ходили на тусовки, общались, кроссовками обменивались. Название рижской группы, с которой мы тогда подружились, помню до сих пор — "120 на 80". Потом часто ездили сюда с гастролями, обзавелись большим кругом общения. Мне всегда нравилось Балтийское взморье, город Рига, поэтому со временем приобрел здесь квартиру. Мы в семье называли ее "наша балтийская дача".

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