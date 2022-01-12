2022-й год начался с массовых протестов в Казахстане. Жители страны вышли на мирные протесты против удвоенных цен на газ, но скоро противостояние вылилось в уличные бои, мародерство и захват госучреждений с сотнями жертв. Президент Касым-Жомарт Токаев при поддержке войск Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) погасил протесты и объявил о том, что порядок в стране восстановлен. Лидер нации, "вечный" Нурсултан Назарбаев при этом куда-то пропал. Что это было? Кто стоит за событиями в Казахстане и чего ждать дальше? Портал Delfi поговорил об этом с главным редактором одного из крупнейших онлайн-СМИ по Центральной Азии "Фергана.ру" Даниилом Кисловым.

Из всех азиатских республик Казахстан издалека выглядел самым стабильным, богатым и прагматичным. Даже не запредельно авторитарным: два года назад мирным путем сменился казавшийся вечным президент. Такая история успеха "азиатской Европы". Именно поэтому для многих начало 2022-го года стало большим сюрпризом. В ходе протестов погибли сотни человек, тысячи получили ранения. По просьбе Токаева в страну прибыли войска Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан. Чрезвычайное положение по всей стране объявлено до 19 января.

Стремительность развития событий заставила даже знатоков постсоветской расстановки сил строить самые разные версии о причинах, закулисных кукловодах и тайных интригах под восточными коврами. Портал Delfi попросил выступить в качестве эксперта директора и главного редактора международного информационного агентства "Фергана.ру" и выходца из Узбекистана Даниила Кислова. За 24 года "Фергана.ру" выстроила крупнейшую корреспондентскую сеть в пяти странах Центральной Азии. Причем информацию из первых рук она поставляет в том числе и тогда, когда власти отключают интернет.

Что происходило в Казахстане до январских событий: коротко

Два года назад Назарбаев объявил выборы президента, передав полномочия своему соратнику, бывшему послу Казахстана в России, авторитетному мидовскому работнику Касыму-Жомарту Токаеву. Сам Назарабаев остался председателем одного из высших госорганов Совбеза, пожизненным Первым президентом и лидером нации Елбасы ("ел" — нация", "басы" — голова).

Так сложился дуумвират власти: как главе Совбеза, Назарбаеву подчинялись все силовики — КНБ, армия и полиция. Предполагалось, что Токаев в этой ситуации был полностью управляемой марионеткой, которая обеспечила бы постепенный переход власти, сохранив привилегии cемьи Назарбаева. Поначалу все шло гладко. Путин даже не успел выучить имя нового президента и называл его то Касымом Токаевичем, то Жомартом Касымовичем… Но похоже, что самого действующего президента такая ситуация не устраивала.