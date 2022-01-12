2022-й год начался с массовых протестов в Казахстане. Жители страны вышли на мирные протесты против удвоенных цен на газ, но скоро противостояние вылилось в уличные бои, мародерство и захват госучреждений с сотнями жертв. Президент Касым-Жомарт Токаев при поддержке войск Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) погасил протесты и объявил о том, что порядок в стране восстановлен. Лидер нации, "вечный" Нурсултан Назарбаев при этом куда-то пропал. Что это было? Кто стоит за событиями в Казахстане и чего ждать дальше? Портал Delfi поговорил об этом с главным редактором одного из крупнейших онлайн-СМИ по Центральной Азии "Фергана.ру" Даниилом Кисловым.

Из всех азиатских республик Казахстан издалека выглядел самым стабильным, богатым и прагматичным. Даже не запредельно авторитарным: два года назад мирным путем сменился казавшийся вечным президент. Такая история успеха "азиатской Европы". Именно поэтому для многих начало 2022-го года стало большим сюрпризом. В ходе протестов погибли сотни человек, тысячи получили ранения. По просьбе Токаева в страну прибыли войска Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан. Чрезвычайное положение по всей стране объявлено до 19 января.

Стремительность развития событий заставила даже знатоков постсоветской расстановки сил строить самые разные версии о причинах, закулисных кукловодах и тайных интригах под восточными коврами. Портал Delfi попросил выступить в качестве эксперта директора и главного редактора международного информационного агентства "Фергана.ру" и выходца из Узбекистана Даниила Кислова. За 24 года "Фергана.ру" выстроила крупнейшую корреспондентскую сеть в пяти странах Центральной Азии. Причем информацию из первых рук она поставляет в том числе и тогда, когда власти отключают интернет.

Что происходило в Казахстане до январских событий: коротко

Два года назад Назарбаев объявил выборы президента, передав полномочия своему соратнику, бывшему послу Казахстана в России, авторитетному мидовскому работнику Касыму-Жомарту Токаеву. Сам Назарабаев остался председателем одного из высших госорганов Совбеза, пожизненным Первым президентом и лидером нации Елбасы ("ел" — нация", "басы" — голова).

Так сложился дуумвират власти: как главе Совбеза, Назарбаеву подчинялись все силовики — КНБ, армия и полиция. Предполагалось, что Токаев в этой ситуации был полностью управляемой марионеткой, которая обеспечила бы постепенный переход власти, сохранив привилегии cемьи Назарбаева. Поначалу все шло гладко. Путин даже не успел выучить имя нового президента и называл его то Касымом Токаевичем, то Жомартом Касымовичем… Но похоже, что самого действующего президента такая ситуация не устраивала.

  • Что и почему случилось в Казахстане и какие там цены на газ?
  • Кто и зачем устроил погромы в Алматы?
  • Куда исчез Первый президент Назарбаев?
  • Какую роль во всем играет Путин и коллективный Запад?
  • А Китай и исламисты-террористы?
  • Что происходит с "русским миром" в Казахстане? Его пора защищать?
  • Какое до этого дело Латвии?
  • Как изменятся отношения Казахстана с Западом?
У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент

Подпишись и читай:

Что дает подписка
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников