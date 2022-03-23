Согласно данным Google, в последние недели возросло количество запросов по слову "эмиграция", а в Telegram появилось множество каналов, где жители Росии обсуждают способы уехать из страны, сообщает The Guardian. СМИ часто говорят о знаменитостях, которые покинули Россию, но переезжают и многие другие россияне. Их число точно неизвестно, и оно может исчисляться тысячами. Мы рассказываем о двух семьях, которые бежали из России после того, как их страна вторглась в Украину. Имена двух главных героев изменены; они попросили об этом в целях собственной безопасности.

С семьей, друзьями и кризисом идентичности

Поздний вечер, съемная квартира в Стамбуле. Семилетний ребенок поскользнулся на лестнице и сильно ушиб спину. Вбегают его родители. "Мы были в панике, не понимали, что теперь делать, куда везти его на ночь глядя", — говорит отец мальчика Александр. Если бы они были дома, в России, таких вопросов не возникло бы. Ситуация разрешилась, когда Александр позвонил знакомому московскому врачу, который проконсультировал его по телефону. Но семье приходится считаться с тем, что это не обычный короткий отпуск — впереди еще много неизвестного.

Александр вместе с женой и двумя детьми покинул Россию в первую неделю после вторжения в Украину. Он выбрал Турцию, одну из немногих стран, куда можно попасть из России без визы. Александр объясняет, что он может находиться там в течение 60 дней, после чего ему необходимо подать заявление на получение вида на жительство. Они могли улететь также в Грузию, Черногорию, Армению и Казахстан. "Мы думали о Грузии, которая мне очень нравится, но сейчас в эту страну становится трудно попасть, потому что туда приехало много русских", — объясняет Александр.

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