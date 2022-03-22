В первой половине XXI века может разразиться глобальная война с десятками миллионов жертв, которая отбросит человечество в прошлое. Такой прогноз построил еще в 2016 году известный риск-менеджер Нассим Талеб на основе математического анализа динамики вооруженных конфликтов за последние 500 лет. Кажется, его предсказание сбывается у нас на глазах. Но самый известный оптимист современности, психолог и социальный комментатор Стивен Пинкер придерживается другого мнения.

Его теория, изложенная в двух мировых бестселлерах "Лучшее в нас" и "Просвещение продолжается", гласит, что с каждым годом у нас становится все больше хорошего (продолжительности жизни, достатка, образования) и все меньше плохого (нарушений прав человека, разобщенности и насилия). И все это благодаря нашему главному достижению — долгому миру. Почему разразившаяся война России с Украиной не обязательно означает его конец, он объясняет в своей новой статье.