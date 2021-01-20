Цифрами смертности в связи с Covid-19 любят жонглировать как ковид-диссиденты, так и те, кто к коронавирусу относится серьезно. И те, и другие доказывают полностью противоположные утверждения — но с точки зрения статистики и те, и другие часто приходят к совершенно необоснованным выводам. Вчера количество умерших в связи с Covid-19 жителей Латвии превысило рубеж в 1000 человек. Что это значит на самом деле? Как оценивать эту цифру?

Статистические данные показывают: до сентября "ковидного" 2020 года, несмотря на стремительное старение нации, в Латвии был самый низкий уровень смертности за последние шесть лет. Жители реже умирали от болезней сердечно-сосудистых и дыхательных путей, зато злокачественные опухоли унесли больше жизней. И число смертельных аварий, вопреки всем ограничениям, не снизилось.

Портал Delfi изучил статистику и попросил прокомментировать данные о смертности в Латвии профессора Латвийского университета Михаила Хазана, представителя Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арайю и главу Латвийского общества кардиологов Андрейса Эрглиса.

"В последнее время мы часто слышим сравнения: сколько умерло в этом году и сколько в прошлом, в абсолютных числах или на 100 000 населения. Но это совершенно не корректно, — говорит Михаил Хазан. — В этих рассуждениях не учитывается очень важный факт: в Латвии активно меняется возрастная структура населения. Число пожилых жителей страны с каждым годом все больше. И это как раз те люди, которые вносят главный вклад в статистику смертности".

Например, возрастной рубеж 80 лет на начало 2020 года по Латвии пересекло на 4% (чуть больше тысячи) больше мужчин и на 3% (две с половиной тысячи) больше женщин, чем годом ранее. Уже за счет увеличения этой группы естественно ожидать, что и смертность растет.

Коронавирус на группу сениоров тоже работает в минус: чем старше, тем выше риск не пережить заболевание. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), из всех умерших с диагнозом Covid-19 почти половина — старше 80 лет.

С другой стороны, общая смертность все время снижается за счет прогресса в медицине: появления более прогрессивных лекарств, методов лечения или более эффективной организации здравоохранения. Пример: создание "зеленого коридора" для онкобольных. В плюс идет и тренд на здоровый образ жизни: люди становятся более образованными в плане своего здоровья, больше следят за питанием, образом жизни и т.д.

С учетом всех этих негативных и позитивных факторов коэффициент смертности (число умерших на тысячу населения) в Латвии с 2011 по 2018 год увеличился с 13,86 до 14,80. В 2019 году он снизился до 14,36, a в 2020 году (по предварительным данным) вырос до 14,85. Причем по Латвии смертность распределяется неравномерно: самый низкий коэффициент в 2019 году был под Ригой (12,0) и в Риге (13,3), самый высокий — в Латгалии (18). Сказывается средний возраст жителей: молодежь едет туда, где больше перспектив.

Как оценить вклад Covid-19 в смертность?

Профессор Хазан предлагает взять статистику смертности за 2019 год по разным возрастным группам с интервалом в пять лет. У мужчин до 50 и женщин до 65 лет — смертность меньше 10 человек на тысячу населения в год. Среди мужчин 50-54 лет в год умирает 10 человек на тысячу, в возрасте 55-59 лет — 16, в возрасте 60-64 лет — 24, 65-69 лет — 36, 70-74 лет — 50, 75-79 лет — 69, 80+ лет — 136.

Женщины живут значительно дольше: в возрасте 50-59 лет смертность в 2,6 раз меньше, чем у мужчин того же возраста, в возрасте 60-69 лет — в 2,8 раз меньше, в возрасте 70-79 лет — в 2,1 раз меньше, а в возрасте 80+ лет — лишь на 20% меньше.

"Я взял данные по числу мужчин и женщин в каждой возрастной категории на начало 2020 года и применил к ним коэффициенты смертности за 2019 год, — пояснил Хазан. — Сложил результаты по всем группам и вычислил, какая смертность прогнозировалась бы в 2020 году, если бы не Covid-19. Ответ — 27 797. Еще одна поправка: поскольку 2020 год был високосным, то есть длиннее на день, надо добавить к результату еще 1/365 долю. Итого, прогноз смертности в 2020 году — 27 873.

Фактически же SPKC и ЦСУ зафиксировали 28 330 смертей на территории Латвии. Эта разница в 457 человек — и есть избыточная смертность в стране в 2020 году. При этом с диагнозом Covid-19 в прошлом году умерло 909 человек".

Фактически же SPKC и ЦСУ зафиксировала 28 330 смертей. Эта разница в 457 человек — и есть избыточная смертность Латвии в 2020 году. При этом с диагнозом Covid-19 в прошлом году умерло 909 человек.