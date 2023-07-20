Фантомные боли и колониализм повсюду. Почему саммит ЕС и стран Латинской Америки не оправдал надежд

В Брюсселе завершился первый за восемь лет саммит Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), в котором приняли участие лидеры 27 европейских и 33 заокеанских государств. Хотя на переговоры возлагали большие надежды, серьезных прорывов стороны не добились — ЕС так и не смог заключить долгожданное торговое соглашение с Mercosur (экономическим объединением стран Южной Америки) и даже добиться консолидированного осуждения российской агрессии против Украины от всех латиноамериканских и карибских партнеров. При этом Брюссель объявил о рекордном пакете инвестиций в экономику региона.

На фото выше, слева направо: президент Аргентины Альберто Анхель Фернандес, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, президент Совета Европы Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Колониализм повсюду

Причиной для возникших в ходе дискуссии противоречий, отмечает Politico, во многом стали вопросы исторического характера. Заокеанских гостей в обсуждении насущных проблем — и двусторонних, и глобальных — беспокоил опыт Латинской Америки и Карибского бассейна, которые несколько веков были европейскими колониями.