Подземный немецкий бункер, находящийся в лесу неподалеку от Броцены, был построен в 1944 году и полностью сохранился до наших дней. Его нашли лесники в феврале этого года, и Военный музей хочет сделать его копию, которую сможет осмотреть любой желающий. А оригинальный бункер останется нетронутым – он не станет туристическим объектом.

Так сразу и не скажешь, что там, где еще недавно был березовый лес, скрывается бункер. Приблизившись, можно заметить небольшой огороженный участок, на котором растут осины и другие невысокие деревья. На участке — две ямы, одна побольше, другая поменьше. Большая яма немного засыпана, но взрослый человек, пригнувшись, легко может зайти внутрь и попасть в бункер, который, судя по всему, был построен в конце 1944 года.

"Здесь все время была вода, поэтому бункер так хорошо сохранился. Иначе все сгнило бы и разрушилось", — говорит DELFI лесовод Звардского участка Latvijas Valsts meži (LVM) Мартиньш Руткис. Бункер был найден на территории, находящейся под его ответственностью. По сути, бункер — яма, стены и потолки которого вымощены балками. За эти годы крыша бункера поросла мхом и невысокими деревьями, которые полностью замаскировали постройку.