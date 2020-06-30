1 июля 2020 года в России состоится голосование по поправкам в Конституцию. Гражданам предлагается проголосовать "пакетом" за все 206 поправок в 22 статьи Конституции. В итоге изменениям подвергнется треть Основного закона России, а устройство власти в стране радикально изменится. DELFI рассказывает о том, что изменится после принятия поправок, и почему у них так много противников.



В преддверии голосования Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Николай Патрушев опубликовали статьи, которые во многом разъяснили поправки и позицию России как во внутренней, так во внешней политике: защита своей истории, отход от западных ценностей, разумное международное сотрудничество и новый "цивилизационный выбор", который Россия предлагает миру.

Формально поправки не затрагивают фундаментальных основ в защищенных 1, 2 и 9 главах Конституции (основы конституционного строя, права и свободы человека, пересмотр Конституции). А потому авторы реформы освободили себя от необходимости созывать Конституционное собрание (закон о котором до сих пор не принят) и проводить референдум по всем правилам, прописанным в действующей Конституции. Реформу преподносят как поправки, для которых достаточно простой процедуры согласия сенаторов и депутатов, а мнение народа — некий бонус, который в принципе можно и не учитывать.

Зачем России новая Конституция?

Примерно до 2013 года Путин публично высказывался категорически против любых изменений в Конституции. Хотя Основной закон корректировали и до этого. Так, в 2008 году увеличили сроки полномочий главы государства с 4 до 6 лет и Государственной думы с 4 до 5 лет. В 2014 году в Конституции были расширены полномочия президента по кадровым назначениям в прокуратуре, также он получил право направлять в Совет Федерации своих представителей; объединены Верховный и Высший арбитражный суд. Тогда же Республика Крым и Севастополь включены в состав страны и внесены в Конституцию.

Процесс исправления ельцинской Конституции 1993 года, запущенный по-путински мощно и стремительно, должен был завершиться в день 150-летия советского вождя нации Владимира Ильича Ульянова-Ленина — 22 апреля. Зная скептическое отношение Путина к Ленину, можно представить, сколь неслучайной была эта дата.