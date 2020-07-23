В середине июля латвийские пользователи соцсетей развернули бурную дискуссию о том, почему при высоком уровне заболеваемости Covid-19 в России на улицах Риги и Юрмалы появилось множество машин с российскими номерами. Обсуждение быстро дошло до кабинета министров и Сейма, которые разработали дополнительные ограничения для иностранцев из стран "зоны риска". 

Главный вопрос, однако, остался без ответа: действительно ли россияне в массовом порядке устремились на отдых в Латвию? Что вообще происходит с возможностями выезда из России?

Россия окончательно закрыла свои границы и международное авиасообщение в связи с Covid-19 еще 27 марта. К этому моменту в стране было известно о 1306 случаях заражения и четырех смертях из-за коронавируса. Далее цифры росли стремительно и к концу июля достигли 789 тысячи заболевших и более 12 тысяч умерших. Сегодня Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса в мире после США, Бразилии и Индии. При этом ВОЗ назвала российскую статистику "сложной для понимания", указывая на довольно низкий уровень смертности при высоком числе заболевших.

И все же при закрытых границах и неработающих консульствах и посольствах россияне умудрялись выезжать за рубеж во время пандемии. 

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