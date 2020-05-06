Полная сумка рублей, угнанные "жигули", битва толстых кошельков и контракты с игроком, которого никто никогда не видел — латвийский баскетбол в начале 1990-х годов был полон страсти и чудес. Портал Delfi опубликовал серию статей (лат. яз.) о первых легионерах в истории латвийского баскетбола, а Rus.Delfi.lv рассказывает о главных героях того безумного времени.

О создании своей баскетбольной лиги в Латвии заговорили осенью 1991 года. Многие приняли идею в штыки. Против были опытные функционеры и руководство клуба VEF, находившегося на тот момент на вершине латвийской баскетбольной пирамиды, пишет в книге "Basketbols latviešu gaumē" журналист Гунтис Кейселс. Однако процесс было уже не остановить: звезды "Вэфа" разъехались по разным командам, и первая игра нового турнира между командами Bonus и Cerība состоялась 15 февраля 1992 года. Два месяца спустя первым чемпионом ЛБЛ стал клуб Brocēni/Parair.

"Мы были такой компанией друзей, которые были в хороших отношениях, и мы развлекались, конечно. Как-то поехали в Лиепаю, и там напротив гостиницы Līva был бар Princips", — вспоминает игрок клуба Princips Ралфс Креслиньш. Его партнер по команде Андрис Ванагс тоже утверждает, что название для команды дали в честь бара.

Princips звезд с неба не хватал, однако в сезоне 1992 года занял третье место. Правда, конкурентов за эту позицию у команды не было — VEF демонстративно отказался от участия в турнире после того, как Игорс Миглинекс был дисквалифицирован за удар судьи. "Мы были такой довольно забавной бригадой. Но всегда показывали зубы, и поэтому большая часть публики болела за нас. А с Микки в команде мы стали еще интереснее", — вспоминает еще один игрок "Принципа" Дзинтарс Яунземс.

18 марта 1993 года в газете Latvijas Jaunatne вышла такая статья: "На помощь "Принципу" в полуфинальных матчах ЛБЛ спешит некий Микки Джексон (рост — 2,05 м, вес — 100 кг), который в последние годы играл в Норвегии. Как рассказывает Айнар Багатскис (он тоже в прошлом году играл в "Принципе", а в этом сезоне перебрался в Норвегию), Джексон в каждом матче чемпионата Норвегии набирает 40 очков и делает 20 подборов. Существует вероятность, что негр будет играть "Принципе" и в следующем сезоне. За эту возможность Princips благодарит Латвийский индустриальный банк".

"Когда мы прибыли в аэропорт, там были журналисты из газет, и телевидение. Я подумал — интересно, кто это сюда прилетел, кому столько внимания? А потом узнал, что это я. К такой встрече я вообще не был готов. Я привлек столько внимания, будто был суперзвездой", — вспоминает Микки Джексон. На самом деле он тоже не был профессиональным баскетболистом — играл в бейсбол в США, а после сезона летал в Норвегию, где превращался в баскетболиста. Когда предложили перебраться в Латвию, он работал в баре и в школе.