Он выходит на ринг под ритмы азербайджанской музыки — так он чтит корни своих предков. Но по своему менталитету кикбоксер Заур Джавадов ближе к латышам. На улице он дрался всего три раза в жизни, в последний раз лет десять назад. Бой закончился через две секунды. Но на самом деле вне ринга Заур неохотно вступает даже в споры. Агрессивность — один из стереотипов, которые создает внешний вид. Когда он предложил присесть в принадлежащем его другу кафе на улице Йомас, я уже сделал шаг в направлении армянского ресторана. А Заур продолжал идти к кондитерской Bitīte. Предрассудки так просто не проходят.

Начало у этой истории очень романтическое. Отец Заура Нурбаба и мать Арзу полюбили друг друга, но отец девушки и слышать не хотел о свадьбе. Нурбабе пришлось похитить невесту и вместе с ней покинуть родину. В качестве нового места жительства была выбрана Латвия, где жил армейский друг Нурбабы. Шел 1984 год.

Эта статья была опубликована на спортивном сайте MVP. Полную версию на латышском языке можно прочесть здесь.

Первые годы молодая семья жила в Вангажи: работали на заводе и ютились в общежитии. Позже появилась возможность переселиться в Ригу. К тому времени на свет уже появился Заур, который в начале девяностых пошел учиться в Рижскую 57-ю школу. Ребенку нужно было найти занятие вне школы, и мама Арзу отвела его на карате. Почему именно туда? У Заура нет однозначного ответа. Свою роль однозначно сыграли белоснежное кимоно и синхронные движения на тренировках. Это помогало чувствовать себя частью чего-то важного.

К окончанию средней школы Заур уже был пятикратным чемпионом Латвии по карате. На полке копились медали, кубки и дипломы, но интерес к карате снизился. К тому же возможностей заработать в будущем при помощи своих навыков не просматривалось. На экране телевизора каждый четверг можно было следить за звездами турниров К-1 — Эрнесто Хустом, Рэем Сефо, Марком Хантом, Бадром Хари и другими. Когда появилась возможность поехать на двухнедельные сборы по кикбоксу, Заур решил попробовать. И никогда об этом не пожалел.

Сломанный нос и 20 латов



Между карате и кикбоксом есть очень важное отличие: в кикбоксе разрешены удары не только по ногам и корпусу, но и по голове. После десяти лет в карате перестроиться было нелегко. За первые полгода Зауру четыре раза сломали нос. Постепенно он привыкал держать руки все выше и выше… Свой первый бой на ринге он провел в Каунасе, и проиграл во втором раунде. Первые профессиональные бои Заур провел в конце 2005-го и начале 2006 года против Артура Яшкуля. За первый бой, который закончился вничью, Джавадов заработал 20 латов. Но он так понравился владельцу клуба Faraons Геннадию, что тот подарил бойцу новый телевизор.