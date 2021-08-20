Накануне нового учебного года на стене здания рижской 40-й школы на улице Акас, где учатся начальные классы, появился мурал Кристиана Бректе по мотивам работ латвийского классика Джеммы Скулме. И сразу стал вызвал бурные дискуссии. Возмущенные родители сочли, что рисунок в стиле наивизма, на котором изображены четыре богини, нарушает права ребенка, и собрали на Manabalss.lv более трех с половиной тысяч подписей против этой работы. Портал Delfi обсудил ситуацию с автором работы Кристианом Бректе, культурологом Каспаром Ванагсом, директором школы Еленой Ведищевой и художником Юрисом Димитерсом, сыном и наследником творчества Джеммы Скулме.

Мурал Бректе "Посвящение Джемме" был создан по заказу фонда Mākslai vajag telpu при финансовой поддержке и согласовании Рижской думы и профессора латвийской Академии художеств Кристапса Зариньша. Рисунок перенесли на поверхность дома художники Микелис Мурниекс и Kiwie. Работы начались 9 августа — никто из руководства школы и родителей в известность поставлен не был. Вскоре на изображении возникла неоновая надпись "Mēs visi esam sliekas, kurām jāirdina zeme" ("Мы все червяки, которым надо рыхлить землю").

Когда тайное стало явным, разразился скандал в соцсетях. Родители обвиняли Бректе в порнографии, грозились взять кисточки и все закрасить (даже появилось оказавшееся фейковым фото, где виден процесс), увидели провокацию в том, что выбрана была "русская школа", а не 1-я государственная гимназия, и усмотрели намек на пожелание смерти в цитате Джеммы Скулме — высказывании о червяках.

Художник Кристиан Бректе постарался объяснить идею и образы своего произведения искусства. По его словам, он изобразил исключительно позитивных и улыбчивых девушек, которые перекликаются с поздними работами Скулме: богиню любви Афродиту, богиню влаги и дождя Хекат, богиню победы Нику и древнеегипетскую богиню плодородия Хатхор. Но родителей это не убедило: на портале manabalss.lv начался сбор подписей о ликвидации мурала — буквально за пару дней было получено более 2000 голосов, необходимых для отправки требования в Рижскую думу.

Вчера Школьный совет утвердил компромиссное предложение для Рижской думы — пусть рисунок Бректе перенесут в другое, более достойное этой работы, место Риги. Например, на здание какого-нибудь учебного заведения, где учатся будущие художники. А на стене 40-й школы разместить детские рисунки, созданные под чутким руководством того же Кристиана Бректе. Кто в этом варианте оплатит две новые работы — этот вопрос пока остался нерешенным.

Тем же вечером неоновая вывеска внезапно погасла — сперва только слова " Mēs visi", а потом и полностью. А ведь еще год назад родители школьников очень радовались, когда тот же Бректе изобразил в стилизованной работе экс-министра образования и науки Латвии Илгу Шуплинску, напоминающую Медузу Горгону: из головы министра торчали змеи, а во рту — острые зубы…

Автор. "Закрашивать? Такой акт я могу сравнить лишь с талибаном!"

Кристиан Бректе рассказал, что познакомился с Джеммой Скулме шесть лет назад — к 90-летию художницы для проекта того же фонда Mākslai vajag telpu в Калнциемском квартале он создал интерпретацию работ классика на тему крестов, которые по мнению художницы "всему начало и конец". "Мы очень подружились — она такая остроумная! — вспоминает Бректе. — Когда Фонд предложил мне создать мурал-посвящение Джемме, я не хотел делать надгробный камень или портрет с годами рождения и смерти — это идиотизм. Вспомнил, как Джемма рассуждала о грехах в период, когда писала в стилистике своих детских рисунков, и интерпретировал это по-своему. Я вызвал дух Джеммы Скулме, поговорил с ней, и мы вместе создали эту работу".

По словам Бректе, конкретную стену предложил не он, а организаторы проекта. Узнав, что это школа, он выбрал один из нескольких эскизов, который счел самым подходящим. И самую подходящую цитату Джеммы о том, что всем надо делать свою работу — разрыхлять землю, чтобы что-то происходило, произрастало… Он уверен, что все четыре богини не могут вызывать ничего, кроме любви и улыбки. И недоумевает, как за образом богини победы Ника можно было узреть лесбийский акт. "Интересная интерпретация, мне кажется, что докторам определенного направления надо рекомендовать своим пациентам посмотреть на этот мурал и провести (психодиагностический) тест Роршаха: что они там видят?