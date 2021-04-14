Когда полиция трех стран — Литвы, Польши и Испании, арестовала членов международной банды наркобаронов, которая продала в Европе кокаина на 500 млн евро, многих интересовал вопрос — кто в действительности был ответственен за ее деятельность?

Когда оказалось, что этим человеком был бывший житель Клайпеды Сергей Беглик (1971 года рождения), многие посчитали это невероятным. Обычно такие сюжеты характерны для кино, но реальная жизнь оказалась не менее интересной — мы познакомим вас с малоизвестными фактами из биографии Беглика, которые помогли нам выяснить собеседники из Клайпеды.

Не выдавали Литве


В мае 2019 года в рамках масштабной международной операции "Ледокол" в нескольких европейских странах было проведено более 40 обысков. Тогда было задержно 22 человека, из которых пятеро — в Литве. Было изъято более 8 миллионов евро наличными, золотые слитки, драгоценные камни и нелегальные сигареты. В Испании, Польше и Литве в задержаниях участвовало 500 должностных лиц. Операцию координировали Европол и Евроюст. Как заявил Европол, эта операция была крупнейшей такого рода в Европе за последние годы.

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