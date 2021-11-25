Почему из-за пандемии дорожает жилье? Как далеко зайдут технологии в контроле нашего поведения и самочувствия? Куда девать ставшие ненужными офисные здания? И что случится с общественным транспортом, где риск подхватить вирус намного выше, чем в личном авто? Эти вопросы волнуют урбанистов и экономистов во всеми мире. Delfi изучил самые популярные тренды и прогнозы.

Рынок жилой недвижимости

Пандемия коронавируса существенно повлияла на развитие рынка недвижимости: переход на дистанционную модель образования и учебы стал мотивацией для многих сменить жилье на более просторное, а желание иметь доступ к природе и минимизировать социальные контакты — повысил интерес покупателей к частным домам. Во всем мире наблюдается тенденция оттока населения из центральных районов города на окраины. Рост спроса, часто имеющий ажиотажный характер, логично спровоцировал рост цен.

Формально цены на жилье начали расти еще до начала пандемии. Этому способствовала политика низких процентных ставок, проводимая центральными банками, такими как Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система. Низкие процентные ставки оставались в силе и во время пандемии, что позволяет людям, имеющим стабильный доход, заниматься улучшением жилищных условий. Однако рост цен на покупку жилья повысил ставки аренды, что стало серьезным испытанием для многих семей, лишившихся во время пандемии части 

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