Даже если коронавирус и существует, его изобрели в китайских лабораториях. Или американских. Возможно, этому поспособствовал сам Билл Гейтс, чтобы захватить контроль над человечеством. Эта мысль приглянулась противникам прививок, которые полагают, что потенциальная вакцина от вируса может оказаться страшнее самой болезни ― вместе с ней людям будут якобы вживлять чипы (тем, кому еще не вживили). А в действительности страшнее пандемии может оказаться инфодемия: человеческие страхи и моральные паники находят свое отражение в теориях заговора и легендах уже сотни и тысячи лет. В советское время умы граждан будоражили истории о светящемся по ночам на китайских коврах портрете Мао Цзэдуна, отравленной жвачке и джинсах, крысиных хвостах в колбасе и врачах-убийцах.

Биллом Гейтсом коронавирусная мифология не исчерпывается: помимо версий об искусственном происхождении вируса и "разоблачения" тех, кому выгодна сложившаяся ситуация, циркулируют догадки и о самом механизме его распространения. Самая популярная ― Covid-19 передается через сети 5G. Это не объясняет факта широкого распространения вируса даже там, где сети пятого поколения появятся нескоро, но попытка получилась незаурядная.

Колбаса с ногтями и отравленная жвачка

Причины, по которым создается ложная информация ― слухи и фейки, могут быть совершенно разными, указывает в разговоре с DELFI доктор наук, доцент Латвийского университета Светлана Погодина: "Например, американский антрополог Алан Дандес рассматривает существование и распространение этого фольклорного жанра, исходя из идей психоанализа. По мысли антрополога, в городской легенде проговариваются символическая реализация невыполнимых или этически неприемлемых желаний социума. То есть то, чего общество боится, но не может избежать (старость, болезнь, смерть) проговаривается на уровне фольклорного текста. С другой стороны, есть интерпретативный подход, согласно которому люди рассказывают друг другу легенды (слухи) потому, что им важно передать некоторое скрытое сообщение, которое заложено в тексте той или иной легенды. Так или иначе, но любой фольклорный жанр существует до тех пор, пока общество нуждается в подобных текстах — будь здесь причины эмоциональные, психологические или какие-либо другие".

Механизмы функционирования слухов и городских легенд, отражающих страхи советского человека, собрали и описали фольклористы и антропологи Александра Архипова и Анна Кирзюк в книге "Опасные советские вещи: Городские легенды и страхи в СССР", опубликованной в 2020 году. Они рассказали о том, что пугало наших родителей, бабушек и дедушек, и почему вирусы слухов и фейковые новости лучше всего распространяются среди общей тревоги и беспокойства.