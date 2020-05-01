Латвия — вторая страна в мире по числу моряков на душу населения. Сегодня тысячи представителей этой профессии терпят бедствие: пособия за простой им не положено, а доставка на судно и обратно парализована пандемией. Портал Delfi пообщался с двумя латвийскими капитанами, которые управляют крупными судами международных компаний. Один из них "застрял" на химовозе и делает все, чтобы зараза не проникла на судно. Другой "застрял" в Латвии и не может добраться до своего танкера. Ситуацию в отрасли в целом комментирует глава Регистра моряковЛатвийской морской администрации и Ассоциации капитанов Язеп Спридзанс.

На начало года в Латвии было зарегистрировано 12 125 моряков, в том числе 11 140 трудятся в торговом флоте. Из них больше половины — капитаны и морские офицеры, остальные — рядовые моряки.Около 900 из них — с квалификацией капитанов дальнего плавания, но реально такую должность на судах занимают около 600 человек, остальные служат старшими помощниками или на береговой работе.

Это очень много, в сравнении с другими странами. Удельный вес представителей профессии на душу населения — на втором месте в мире, после маленького островного государства в Океании — Кирибати. Из наших моряков только четыре процента работают на латвийском флоте (рыболовецких, портовых и сухогрузных судах и на пассажирских паромах Tallink), остальные — на судах иностранного флота.

По прикидкам Спридзанса, на данный момент больше половины латвийских моряков находятся в рейсе. Ведь если капитаны и офицеры находятся в рейсах суммарно около шести месяцев в году, то рядовой состав — восемь месяцев. И конечно, многие из них сегодня не могут списаться на берег и замениться в связи с блокировкой международного транспортного сообщения, вызванной всемирной борьбой с пандемией.