Ливанец Басел Якуб Вахбе вместе с братом приехал в Латвию в 1999 году, чтобы выучиться на врача. Тогда Баселу было 17 лет, и он даже не подозревал, что найдет здесь не только свое призвание, но и любовь — Агнесе, с которой они вместе растят дочь Ясмине. Теперь Басел — нейрохирург Детской клинической университетской больницы, а недавно Сейм разрешил ему стать гражданином Латвии, сохранив гражданство Ливана.

Путь из Ливана в Латвию

Басел всегда хотел стать врачом и помогать окружающим. Его родители вырастили шестерых детей — двух дочек и четырех сыновей. Как смеется Басел, он где-то посередине между всеми братьями и сестрами, и только старший брат тоже хотел пойти в медицину, но не смог поступить в ливанский университет — из 2600 кандидатов приняли только 280.

"Моей заветной мечтой было стать врачом, но я понимал то, что все время говорил отец — он не может обеспечить двум сыновьям учебу на медицинском, уже тогда на нашей родине это стоило очень дорого", — вспоминает Басел. Отец не хотел, чтобы брат Басела потерял год после неудачного поступления, поэтому стал искать возможности поступления на медицинский в других странах. Где-то отец нашел информацию о Латвии, но Басел ничего не знал о нашей стране. В том же году он окончил 12-й класс, и отец предложил ему решить — остаться в Ливане и учиться на инженера или вместе с братом поехать в Латвию и поступить на медицинский. "Тогда мне было сложно, мне было 17 лет, я никогда на долгое время не уезжал из своей страны, и семья многое для меня значила, я долго думал. Но так как профессия врача была моей мечтой с раннего детства, я убедил себя и семью, что это того стоит", — рассказывает Басел.