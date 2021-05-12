Трагический пожар в хостеле на улице Меркеля, унесший жизни восьми человек, заставил столичные власти обратить внимание на вопрос организации туристических ночлегов. В других городах мира эта проблема обсуждается уже не первый год, особенно с учетом роста популярности сервисов краткосрочной аренды вроде Airbnb.

Бесконтрольное гостеприимство

В результате оперативного рейда, проведенного на прошлой неделе под руководством Рижской думы, выяснилось, что 14 из 34 осмотренных чиновниками хостелов нельзя эксплуатировать, сообщил в среду, 5 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис. Градоначальник обещал продолжить проверки, а также подготовить предложения по улучшению регулирования отрасли.

Латвийское законодательство в нынешнем виде, по сути, не регламентирует, кто и на каких условиях может оказывать гостиничные услуги. Так называемая "гостиничная квартира" даже не упоминается в Законе о туризме. И этим активно пользуются владельцы недвижимости, выставляющие свою собственность на сайты Airbnb и booking.com.