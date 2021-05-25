Слышали ли вы городскую легенду о доме в Салдусе, который был построен на месте кладбища немецких солдат? Он был нежилым, а на его стене проявился силуэт солдата. В отличие от многих городских мифов, этот частично оказался правдой — в конце 80-х в Салдусе на месте захоронения немецких солдат действительно была построена пятиэтажка, а на ее стене из-за влажности появились пятна, которые издали напоминали силуэт солдата.

"Однажды, возвращаясь домой под утро, я сказал таксисту, чтобы он отвез меня на улицу Розентала, 20, но тот пожал плечами и сказал, что не знает, где это. Когда я сказал, что это "дом с привидениями", он сразу понял, куда нужно ехать. И этот дом в Салдусе до сих пор так называют — "дом с привидениями". Я там прожил девять лет, но никаких привидений не заметил", — рассказывает порталу DELFI житель Салдуса Мартиньш, который уже продал свою квартиру в таинственной пятиэтажке. Но не из-за городской легенды, а потому, что решил переехать в более просторное жилье.