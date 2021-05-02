Главный баскетбольный турнир Европы - Евробаскет-2022 - пройдет без сборной Латвии. Команда, от которой еще несколько лет назад всерьез ждали медалей, в феврале 2021-го провалила отбор и не попала в финальную часть турнира. "Золотое поколение" во главе с Кристапом Порзиньгисом может так и не реализовать потенциал на уровне сборных. Или шансы все-таки есть?

На Евробаскет Латвия не попала впервые с 1999 года. Главный тренер команды Роберт Штелмахерс подал в отставку — его пост занял итальянский специалист Лука Банки.

Между тем совсем недавно, в 2017-м, сборная Латвии буквально гремела в Европе. Команда Айнара Багатскиса остановилась в шаге от медалей: на пути Порзиньгиса и Ко оказались словенцы во главе с нынешними суперзвездами НБА Гораном Драгичем и Лукой Дончичем. Они катком прошлись по всем соперникам и впервые в истории стали чемпионами Европы.

Спортивный онлайн-журнал MVP вспоминает, как играла та сборная Латвии, и пытается представить, что будет в 2024 году.

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