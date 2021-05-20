На прошлой неделе на улицах Риги появилась реклама чемпионата мира по хоккею, который пройдет в столице Латвии с 21 мая по 7 июня. Среди фрагов стран-участниц турнира есть и российский триколор - при этом известно, что сборная России выступит на этом ЧМ без своей государственной символики - гимна, герба и флага.

На рижском чемпионате мира российские хоккеисты сыграют под аббревиатурой и символикой "Команда Олимпийского комитета РФ" (ОКР). Это связано с санкциями WADA и запретом российским спортсменам ближайшие два года выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под национальными символами. Наказание введено за допинговые манипуляции в спорте на государственном уровне.

"Рижское самоуправление, оформляя улицы города перед чемпионатом мира, тесно сотрудничало с организаторами турнира. Оформление проводилось с учетом рекомендаций Международной Федерации хоккея (IIHF), касавшихся, в том числе, и размещения флагов стран-участниц на улицах города", - сказала порталу Delfi Индра Вилде, глава отдела по коммуникации со СМИ Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы (РД). Она подчеркнула, что не Рижская дума согласовывала с организаторами оформление улиц флагами. Это были предписания IIHF, которые РД реализовала как партнер.

Директор Латвийского антидопингового бюро (LAB) Мартиньш Димантс пояснил порталу Delfi, что вопрос не так прост, однако никто не может запретить вывешивать российские флаги на улицах Риги.