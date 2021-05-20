На прошлой неделе на улицах Риги появилась реклама  чемпионата мира по хоккею, который пройдет в столице Латвии с 21 мая по 7 июня. Среди фрагов стран-участниц турнира есть и российский триколор - при этом известно, что сборная России выступит на этом ЧМ без своей государственной символики - гимна, герба и флага.

На рижском чемпионате мира российские хоккеисты сыграют под аббревиатурой и символикой "Команда Олимпийского комитета РФ" (ОКР). Это связано с санкциями WADA и запретом российским спортсменам ближайшие два года выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под национальными символами. Наказание введено за допинговые манипуляции в спорте на государственном уровне.

"Рижское самоуправление, оформляя улицы города перед чемпионатом мира, тесно сотрудничало с организаторами турнира. Оформление проводилось с учетом рекомендаций Международной Федерации хоккея (IIHF), касавшихся, в том числе, и размещения флагов стран-участниц на улицах города", - сказала порталу Delfi Индра Вилде, глава отдела по коммуникации со СМИ Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы (РД). Она подчеркнула, что не Рижская дума согласовывала с организаторами оформление улиц флагами. Это были предписания IIHF, которые РД реализовала как партнер.

Директор Латвийского антидопингового бюро (LAB) Мартиньш Димантс пояснил порталу Delfi, что вопрос не так прост, однако никто не может запретить вывешивать российские флаги на улицах Риги.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент

Подпишись и читай:

Что дает подписка

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

Россия Спортивный арбитражный суд (CAS) сборная России IIHF WADA сборная России по хоккею Хоккей Чемпионат мира по хоккею ЧМ-2021
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
"European Modular Homes" переносит производство на территорию Рижского Свободного порта
Wolt: путешествуй по Японии вместе с Ramen Riga
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь