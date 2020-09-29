На сайтах интернет-банков, рекламных баннерах и в буклетах их уважительно называют сениорами. Улыбающиеся пенсионеры дают ясно понять: банк — это друг, готовый всегда протянуть руку помощи. Однако красивые картинки и реальность не всегда совпадают. В редакцию Delfi обратился читатель, который утверждает, что из-за возраста банк отказал ему в выдаче небольшого потребительского кредита. Деньги были нужны на покупку дров. Delfi попытался выяснить, в каком возрасте жители Латвии лишаются возможности получить кредит, и не является ли это дискриминацией.

"На днях обратился с заявлением в банк за потребительским кредитом. Небольшого размера (впрочем, как оказалось, размер кредита вообще не имеет значения, о чем рассказываю далее). Мне нужны деньги на дрова. Считайте, рассрочка, чтобы рассчитаться за месяцы отопительного сезона. Всю сумму выложить сразу сложно. Я получаю пенсию от государства и могу этот кредит погасить. Но я столкнулся с настоящей дискриминацией", — рассказывает Андрис.

"Дело в том, что, оказывается, потребительские кредиты выдают строго до 67 лет. Мне чуть больше. Банк так и написал в СМС-сообщении: кредиты после 67 лет не выдаем! Вообще никакие. Я подавал заявление через интернет-банк, и там об этом не было сказано ни слова. Мне пришлось пройти всю процедуру подачи заявки от начала до конца, заполнить все формы, ответить на все вопросы, хотя банк знал мой возраст при идентификации через интернет-банк. Вопрос: зачем предлагать в виде баннеров и прочей "завлекаловки" кредит тому, кому не хочешь его давать? И воообще, насколько это законно?" — удивляется Андрис.