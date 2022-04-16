В Музее истории медицины им. Паула Страдыня открылась экспозиция, посвященная возрасту. Выставка художницы Анны Приедолы "Дневники молока" наглядно отражает ситуацию с деменцией и предлагает способ избежать болезни, которая после 65 лет поражает каждого пятого. Экспонаты из запасников Музея демонстрируют, как советские ученые создавали "эликсиры вечной жизни". Самый кровавый метод должен был продлить жизнь Сталина до 2028 года.

Выставка откладывалась два года: сперва — из-за пандемии, потом началась война в Украине. Но организаторы решили, что между старческой дегенеративной болезнью и сегодняшними жуткими событиями есть много общего — в обеих случаях помутнение в голове полностью дезориентирует человека и погружает в мир, не имеющий ничего общего с реальностью. Драматизма выставке добавляет факт, что окна музея выходят на российское посольство, на которое с музейного фасада с первых дней войны смотрит кроваво-красный портрет Путина с лицом-черепом.

В сравнении с началом 19-го века средняя ожидаемая продолжительность жизни в Европе выросла почти втрое. Увы, это привело к стремительному росту числа страдающих старческими нейродегенеративными расстройствами.

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