От Латвии до Нагорного Карабаха — больше трех тысяч километров, но рикошет от бойни, которая там сейчас происходит, донесся и до Риги. Местные армяне и азербайджанцы эмоционально реагируют на новости с национальных фронтов. Местные политики просчитывают, какую сторону им выгоднее поддержать, и делают заявления, которые подливают масла в огонь. Портал Delfi поговорил с теми армянами и азербайджанцами, которые даже в таких обстоятельствах верят в мир и дружбу, что доказывают личным примером. И это дает надежду.

"Не могу сидеть сложа руки — надо что-то делать! Понимаю, что Нагорный Карабах от Латвии бесконечно далеко, но там каждый день гибнут ребята, чья дата рождения — от 2000 года. Они гибнут с обеих сторон фронта. Там сегодня бомбят прекрасные сады и школы! Давайте покажем на нашем примере, что армяне и азербайджанцы могут жить в мире. На уровне простых людей договориться о мире возможно — это невозможно только с точки зрения нездоровых политических амбиций! Неужели мы не заставим политиков одуматься и не скатиться в бездну Третьей Мировой войны?!" — с таким призывом в редакцию Delfi обратилась художница Карине Паронянц.

Так и родился этот материал, в котором своей историей и гуманной позицией поделились два титулованных спортсмена и два титулованных художника. Два армянина и два азербайджанца. Все — поданные Латвии, интегрированные и активные. У всех — очень тесная связь с родинами предков. Все с горечью и болью переживают за родных и друзей там. Все понимают, что война ничего не решает. И на своем примере доказывают: сила — в мире, дружбе и холодной голове, как бы банально это не звучало.

По данным Регистра жителей Латвии, на 1 января 2020 года в стране проживало 2602 армянина, из которых 1192 — граждане Латвии, 716 — неграждане. А также 2134 азербайджанца, из которых 628 — граждане Латвии, 673 — неграждане.

Это — выдержки из серии интервью порталу Delfi. Полные версии можно прочесть, если у вас есть подписка на Delfi Plus.

"Кусок земли не стоит жизни тысяч молодых парней!"

Заур Джавадов, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу и тренер

Родители Заура переехали в Латвию из Азербайджана 35 лет назад: отец украл маму. Здесь у них родились сын и дочь. Заур получил два высших образования — в Спортивной Академии и РТУ по специальности логистика. Он чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу и тренер по этому виду спорта. На бои он выходит под флагом Латвии, но с песней Азербайджана. В марте этого года Заур Джавадов, пройдя все необходимые процедуры и сдав все экзамены, получил гражданство Латвии, что назвал своей "большой победой".

"Абсолютное большинство моих латвийских друзей и знакомых армян и азербайджанцев — против агрессии и войны, которая бессмысленна, как и любая война.

У меня есть двоюродные братья — им по 18 лет. Два месяца назад их призвали в армию, а одного из них две недели назад отправили в горячую точку, где ранили в ногу. В больнице его навещали мои дядя и тетя — там они видели страшное: мальчишек с оторванными руками и ногами, разбитыми головами, вывернутыми наружу кишками… Это страшно, что на родине моих предков уже 30 лет творится такой ужас: люди убивают друг друга за кусок земли…

Думаю, что все это — следствие пропаганды властей, которые стравливают народы, говорят, что в другой стране живут плохие. Я уверен, что нет плохих национальностей — есть плохие и хорошие люди. У меня есть много друзей-армян, и мне не важна их национальность. Надо прекратить слушать пропаганду. Это война не людей, а властей — президентов, военных, которые отправляют умирать молодых парней. Я знаю, что в Армении матери прячут сыновей от армии, чтобы те не шли на верную гибель".

"Азербайджанцы — часть нашей бойцовской семьи!"

Манвел Исаджанян, глава проекта Ghetto Fight

Родители Манвела переехали из Еревана в Латвию в 1986 году, когда сыну исполнился год. Отец поступил учиться в школу милиции, а потом тут же и остался работать. Манвел негражданин Латвии, своей родиной считает Армению. Испробовав на собственном опыте разные виды борьбы, он стал руководителем проекта Ghetto Fight, видеоблогером канала Manvel Knows (интервью с борцами) и тренером по панкратиону — родившемуся в Древней Греции виду единоборств, сочетающему борьбу и кулачный бой. Его подопечным — от 10 до 64 лет. В том числе в его команде— четыре азербайджанца и два турка.

"Я не замыкаюсь на одной диаспоре. К примеру, в моей команде — четыре азербайджанца и два турка. И никаких с этим проблем — они часть нашей большой бойцовской семьи.

Мы все как братья тут. Говорю как есть. Вот как раз сейчас я жду в гости своего друга-азербайджанца — он обещал у меня в "плейстейшн" выиграть. Мы другие, мы выросли здесь. Да и с другими азербайджанцами, особенно из спорта, мы дружим.

В нашем клубе нет понятия запретных тем — все обсуждается. Конечно, каждый переживает за своих. И есть факты, которых никто не станет отрицать — никто не хочет, чтобы умирали родные твоих друзей, вне зависимости от их национальности. И когда я узнаю, что тете моего подопечного в окно залетела ракета и разнесла дом, для меня это тоже трагедия. Точно никакой радости из серии: о, молодцы наши, метко попали!

У нас была ситуация лет пять назад, когда два моих воспитанника, граждане Армении и Азербайджана, были почти одновременно призваны в свои армии — разные. И эти два года были достаточно тяжелыми лично для меня. Когда они вернулись живые и невредимые, я пошутил: а что бы делали, если бы оказались во время конфликта друг напротив друга? Слава богу, такого выбора у них не было. И до сих пор они при встрече нормально общаются и жмут друг другу руку".

"Для молодежи война становится обыденностью — это ужасно!"

Карине Паронянц, художник

Карине родилась в Латвии, где закончила отделение монументальной живописи Латвийской академии художеств, получив престижную премию им. Зариньша. В своей мастерской в центре Риги она пишет картины сама, преподает, проводит выездные семинары и лекции. Она гражданка Латвии, свободно владеет латышским языком и ощущает сильную связь с Латвией: ее последняя живописная коллекция "Пузурс" — переживания традиционной латышской культуры.

Во времена, когда Латвия была островком Европы на территории Советского союза, дедушка Карине — человек деятельный, активный и довольно авантюрный — собрал семью и переехал в Ригу с Северного Кавказа — из города Орджоникидзе. Связь с этнической родиной она не теряла никогда.

"Исторически моя семья родом из Западной Армении — сейчас это территория Турции.

Меня всегда поражал феномен фашизма: КАК умнейший немецкий народ мог стать жертвой пропаганды откровенного психопата Гитлера?! Большой смелостью этого народа считаю признание Холокоста: они смогли проделать работу над ошибками. Отношения евреев и немцев в современной Германии заслуживают уважения и восхищения. Еще сложнее мне понять, КАК в наши дни люди снова опускаются до уровня не просто Средневековья, но и просто кровавых зверств.

Для меня любой человек — Космос, который невозможно убивать из-за границ, религиозных убеждений, политических принципов и денег. В современном мире геополитические вопросы должны решать историки, дипломаты, юристы, международные эксперты, а не бомбы и артиллерийские снаряды, бьющие по мирному населению, историческим памятникам, садам и школам.

Последнюю вспышку конфликта в Нагорном Карабахе переживаю глубоко и личностно. Мне страшно видеть в соцсетях кровожадную пропаганду, а нормальных людей вербуют в отряды потенциальных убийц. Пугает и равнодушие мировой общественности. Для современной молодежи война стала нормой, обыденным фоном. Такой гуманитарный кризис способен скатить нас в бездну Третьей мировой, чему поможет всеобщая депрессия, экономический кризис и пандемическая паника. Люди, опомнитесь, включите человечность и элементарную осознанность: не лейте керосин на больные амбиции политических деспотов. Ведь и во вторую мировую в Германии были немцы, которые, рискуя своей жизнью, спасали еврейские семьи — они стали героями и будущим нации, которую уважает весь мир".

"Дико, когда ненависть перекрывает здравый рассудок"

Эльмар Магеррамов, художник-реставратор

Художник-реставратор Эльмар Магеррамов родился в Латвии. Получил степень магистра в Латвийской академии художеств, отделение реставрации. Занимается реставрацией и атрибуцией западноевропейской живописи 16-20-х веков. Также участвовал в восстановительных работах после пожара Президентского дворца — вместе с коллегами реставрировал десять пострадавших картин с сюжетами истории Латвии из Зала торжеств. Параллельно Эльмар пишет собственные картины — свой взгляд на общечеловеческие ценности — с которыми участвовал во многих международных выставках.

В советское время отец, азербайджанский режиссер, и мама-рижанка, художник-постановщик, познакомились в Москве во время учебы во ВГИКе. После окончания учебы пожив какое-то время в Москве, оба переехали в Ригу.

"Мне дико, когда у людей ненависть перекрывает здравый рассудок! Они начинают всех под одну гребенку грести: те — друзья, а те — враги. В свой адрес я особого негатива не ощущал, но когда выставил антивоенную картину "Жертвы войны", написанную в прошлом году, (она не имела отношения к Карабаху), мне писали, что можно сделать вывод, как будто я вижу жертвы только со стороны Азербайджана. И все потому, что на заднем плане сцены была женщина в хиджабе.

Я призывал к мирному урегулированию конфликтов. Но я получил пару неприятных комментариев. Но все же многим картина нравилась как и армянам, так и азербайджанцам. И мне кажется, что немало людей с каждой стороны, которым далеки политические игры, которые просто хотят жить мирно.

Первого мужа второй жены моего отца убили в Карабахе в 90-х годах. Понятно, что она не может все это спокойно воспринимать. Я же всегда стараюсь всех примирить. Неважно, стал ли я свидетелем неадекватной реакции в сторону азербайджанцев или армян — стараюсь быть адекватным и объективным, быть человеком в первую очередь".