Ровно 20 лет назад, 24 сентября 2000 года, гимнаст Игорь Вихров стал первым в истории независимой Латвии олимпийским чемпионом. Портал Delfi встретился с Вихровым и поговорил о том, каким был тот сентябрьский день в Афинах, и о том, есть ли будущее у спортивной гимнастики в Латвии.

На фото вверху - Игорь Вихров с дочерью Элиной.

Перед Олимпиадой Вихров считался одним из претендентов на медали. Весной 2000-го года он стал бронзовым призером чемпионата Европы в вольных упражнениях. В Афинах все начиналось неплохо: 22-летний гимнаст прошел в финал многоборья. Но в квалификации он получил травму кисти и отказался от продолжения борьбы, сосредоточившись на своей коронной дисциплине. Абсолютным чемпионом стал тогда легендарный российский гимнаст Алексей Немов.

В финале Немов тоже был главным претендентом на "золото" — он лидировал с оценкой 9,8 баллов. До сих пор лучшим результатом Вихрова было 9,7. Он вышел на помост седьмым и показал самую сложную на тот момент программу упражнений. Судьи оценили ее в 9,812 балла.

Каким вы запомнили 24 сентября 2000 года?

Сейчас, спустя 20 лет, уже трудно сказать. Но для меня это большое событие, как рождение детей. Олимпийская медаль цель всей жизни для любого спортсмена .

У вас было ощущение, что медаль возможна?

Такой цели не было, все — "степ бай степ". Первый старт — квалификация, потом финал на снаряде с участием восьми лучших. Задача стояла попасть в этот финал, пройти во второй день соревнований. А восемь человек, которые туда попадали, по тем правилам были плюс-минус одинаковыми. У всех в финале была 10-балльная программа. Поэтому шанс на медаль был однозначно. Но о первом месте я, конечно, не думал. Знал, что есть фаворит из России [Алексей Немов], поэтому золото — без шансов. Но на медаль надеялся.

Каждый из восьми финалистов мог выстрелить. По тем правилам совершенно другой расклад мог быть уже через час. Я сделал все элементы без шагов. Каковы шансы, что я смогу повторить это в следующем подходе? Нулевые. Зато у кого-то другого могло получиться.