Больше месяца жители планеты следят за развитием военных действий в Украине. Для большинства латвийцев это не просто новостные заголовки, а боль, гнев, страх и постоянные споры с родными. Как уберечь себя и отношения с миром в эпоху, когда все теряет смысл? Об этом Delfi поговорил с дипломированным психотерапевтом Ариэлем Резником-Мартовым.

Чем опасен гнев?

Почему живущие в мирной стране жители испытывают неприязнь или зависть к беженцам?

Как общаться с теми, кто вырвался из военного конфликта, прятался от бомб или даже потерял близких?

Почему нам так важно, чтоб наши близкие разделяли нашу идеологическую позицию?

Можно ли научиться эмпатии?

О гневе и беженцах

Насколько увеличился ваш объем профессиональной нагрузки после 24 февраля?

Он стабилен. Пациенты ко мне ходят постоянно, но среди обычно обсуждаемых страхов и тревог тема войны, конечно, стала занимать довольно много места.

Нынешняя тревога отличается от того, что испытывали люди весной 2020-го из-за начала пандемии "ковида"?

И там, и там есть апокалиптические нотки. При пандемии люди боялись заболеть, но ощущения, что мы сейчас все умрем, тогда не было. Нынешняя тревога сильнее — она подпитывается страхом ядерной войны, конца света, плюс по сравнению с пандемией сейчас звучит очень много ноток гнева…

Гнев в отношении кого?

Кого угодно. Гнев всегда находит точку приложения. Гнев в отношении России или Украины, в зависимости от того, какой позиции придерживается человек. Гнев в отношении несчастных беженцев, политиков, собирательного образа Запада. В соцсетях мы видим много гнева просто в отношении людей, чье мнение не совпадает с нашим.