Больше месяца жители планеты следят за развитием военных действий в Украине. Для большинства латвийцев это не просто новостные заголовки, а боль, гнев, страх и постоянные споры с родными. Как уберечь себя и отношения с миром в эпоху, когда все теряет смысл? Об этом Delfi поговорил с дипломированным психотерапевтом Ариэлем Резником-Мартовым.
- Чем опасен гнев?
- Почему живущие в мирной стране жители испытывают неприязнь или зависть к беженцам?
- Как общаться с теми, кто вырвался из военного конфликта, прятался от бомб или даже потерял близких?
- Почему нам так важно, чтоб наши близкие разделяли нашу идеологическую позицию?
- Можно ли научиться эмпатии?
О гневе и беженцах
Насколько увеличился ваш объем профессиональной нагрузки после 24 февраля?
Он стабилен. Пациенты ко мне ходят постоянно, но среди обычно обсуждаемых страхов и тревог тема войны, конечно, стала занимать довольно много места.
Нынешняя тревога отличается от того, что испытывали люди весной 2020-го из-за начала пандемии "ковида"?
И там, и там есть апокалиптические нотки. При пандемии люди боялись заболеть, но ощущения, что мы сейчас все умрем, тогда не было. Нынешняя тревога сильнее — она подпитывается страхом ядерной войны, конца света, плюс по сравнению с пандемией сейчас звучит очень много ноток гнева…
Гнев в отношении кого?
Кого угодно. Гнев всегда находит точку приложения. Гнев в отношении России или Украины, в зависимости от того, какой позиции придерживается человек. Гнев в отношении несчастных беженцев, политиков, собирательного образа Запада. В соцсетях мы видим много гнева просто в отношении людей, чье мнение не совпадает с нашим.