В 90-х на баррикады выходили вместе латыши и русские, почему сегодня общество так разобщено и недовольно лидерами? Почему тогда россияне не боялись танков, а теперь послушно идут в мобилизационные пункты? Как сделать так, чтобы Латгалия не превращалась в "слабое звено"? На эти актуальные темы портал Delfi порассуждал с режиссером и худруком театра Dailes Виестуром Кайришем накануне вселатвийской премьеры его фильма "Январь" про события 1991 года.

Январь — первый месяц в году. Но в фильме, который уже получил главные награды нескольких важных международных фестивалей и выдвинут на премию "Оскар" от Латвии, речь идет не о календаре. Картина отчасти биографична — она отражает начало самого автора и его поколения, а также новое начало нации, которая проснулась после 50 лет оккупации.

Главный герой картины Язис (сокращенное имя от Язепа и намек на последнюю киноработу другого героя фильма - Юриса Подниекса - "Язеп и его братья") — начинающий киношник, не расстающийся с отцовской камерой. Его любимый сюжет — неброская красота латгальского края, родины его семьи. Судьба закручивает его в круговорот громких событий января 1991 года — сперва он случайно снимает высадку ОМОНа у Дома печати и получает по носу… Вечеринки, пластинки с панк-роком, видеокассеты с Бергманом и Джармушем, первый секс, снятые на крышах видео и первые крещения кровью, внезапно образовавшиеся на скучно-серой безнадеги. Так Язис взрослеет и просыпается вместо со своей страной, расставаясь с кудрявой туманной юностью.

"Если бы не было этих эпических и трагических событий баррикад, я бы этого фильма не снял — не хватило бы масштаба. Я не умею снимать хорошенькие молодежные истории, — объясняет свою задумку режиссер Виестурс Кайришс. — Мне хотелось зафиксировать момент, когда чувство безысходности сменилось надеждой. И все это наложилось на радикальный возраст, когда все идут в одну сторону, а ты обязательно должен пойти против течения. Я не знаю, что такое свобода массы. Свобода возможна лишь тогда, когда масса состоит из индивидуально свободных людей".

Зрителя в Америке и Италии трудно было бы заинтересовать героическими эпосами латвийского народа, признала глава Национального киноцентра Латвии Дита Риетума, зато они вполне способны глубоко прочувствовать томление юности и ярке поступки на фоне хорошей музыки (группу "Желтые почтальоны" Артемий Троицкий ставил в один ряд с лучшими хэдлайнерами того времени) и знакомых всем режиссерских фамилий. "Что самое удивительное, — отметил Кайришс. — Во всех странах люди смеются в одинаковых местах. Значит, попал…"

Особенный колорит картине придаеет то, что польский оператор с мировым именем Войтек Старон снимал ее значительную часть на восьмимиллиметровую пленку и кассеты VHS — типичные для того времени и очень рискованные для нашего. И риск себя оправдал.

Вселатвийский прокат картины стартует сегодня — в День Лачплесиса. Планируются спецсеансы, во время которых можно будет обсудить увиденное с членами съемочной группы и самим Виестурсом Кайришем.

- Спасибо, что в твоей картине прозвучал и чей-то крик на русском языке в адрес омоновцев: убирайтесь вон из нашей Латвии!

- Я исследовал материалы. Так все и было — многие русскоязычные тогда поддержали борьбу за независимость, даже те, кто по-латышски вообще не говорил. И многие проголосовали за независимость. Конечно, был тогда и Интерфронт — Российская "империя" держала латвийских русских в качестве заложников тогда и сейчас.