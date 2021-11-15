События вокруг миграционного кризиса на границе Беларуси и Евросоюза развиваются в режиме реального времени. СМИ несколько раз сообщали о группах беженцев, которым удалось прорваться на Запад. В Евросоюзе говорят о необходимости новых санкций против Минска, а наиболее антироссийски настроенные политики видят в происходящем "руку Кремля".

Несмотря на остроту политических дискуссий, пока на белорусско-польской границе скопилось относительно мало беженцев. По оценке польского МВД, речь идет о двух-четырех тысячах человек. В основном, это выходцы из Афганистана, Ирака, Ливии и нескольких африканских стран. Для сравнения: только в этом году на берега Италии высадились 55 тысяч беженцев. В разгар предыдущего миграционного кризиса шесть лет назад в Италию за год пробралось по 150-200 тысяч мигрантов, к берегам Греции только за 2015 год причалило 850 тысяч человек.

Тем не менее, происходящее сейчас на границе Беларуси беспокоит европейских политиков, в первую очередь, из-за непредсказуемости политики Александра Лукашенко. По одной из версий, белорусский президент таким образом пытается заставить Запад рассматривать себя как серьезную политическую фигуру, действуя по примеру президента Турции Реджепа Эрдогана. По другой, Лукашенко хочет отомстить Европе за уже примененные санкции и поддержку лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Как будут развиваться события дальше? И какую роль в этом миграционном кризисе придется играть Латвии? Delfi изучил основные возможные сценарии и попросил Алексея Димитрова — юриста Европарламента, много лет занимающегося политикой распределения беженцев, - оценить вероятность каждого из них.