Свыше 3 млрд евро намерены потратить латвийские министерства в рамках борьбы с последствиями пандемии. Delfi попробовал разобраться, на что конкретно уйдут немалые для латвийского бюджета средства и какую пользу они должны принести обществу в нынешней чрезвычайной ситуации.

Для уменьшения негативных последствий эпидемии Covid-19 в 2020 и 2021 годах латвийские министерства и учреждения планируют получить из бюджета 3,092 млрд евро. Сумма определяется на основании прогнозов и запросов чиновников. Деньги выделяют из госбюджета по программе "Средства на непредвиденные случаи". По состоянию на 2 ноября 2021 года, Кабинет министров уже присвоил министерствам и различным ведомствам 2,4 млрд. евро (остальные запросы будут рассматриваться позже, при этом число заявок возрастает).

Бюджетная программа "Средства на непредвиденные случаи" предусмотрена для финансирования расходов по устранению последствий стихийных бедствий, катастроф, а также выполнения функций госуправления в случаях, если не выполняются договорные обязательства.