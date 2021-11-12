Свыше 3 млрд евро намерены потратить латвийские министерства в рамках борьбы с последствиями пандемии. Delfi попробовал разобраться, на что конкретно уйдут немалые для латвийского бюджета средства и какую пользу они должны принести обществу в нынешней чрезвычайной ситуации. 

Для уменьшения негативных последствий эпидемии Covid-19 в 2020 и 2021 годах латвийские министерства и учреждения планируют получить из бюджета 3,092 млрд евро. Сумма определяется на основании прогнозов и запросов чиновников. Деньги выделяют из госбюджета  по программе "Средства на непредвиденные случаи". По состоянию на 2 ноября 2021 года, Кабинет министров уже присвоил министерствам и различным ведомствам 2,4 млрд. евро (остальные запросы будут рассматриваться позже, при этом число заявок возрастает).  

Бюджетная программа "Средства на непредвиденные случаи" предусмотрена для финансирования расходов по устранению последствий стихийных бедствий, катастроф, а также выполнения функций госуправления в случаях, если не выполняются договорные обязательства.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент

Подпишись и читай:

Что дает подписка
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи