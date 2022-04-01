С 1 апреля пандемийные ограничения отменяются, но далеко не все. Кому и когда нужны прививки, сертификаты и маски? Будут ли оплачивать тесты тем, кто ощутил симптомы? А доплаты медикам отменят? И когда ждать украинских медиков? А украинских раненых? Как платить за дорожающие лекарства? И не падет ли правительство из-за конфликта в Par! Об этом сообщил министр здравоохранения и лидер Par! Даниэлс Павлютс, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"С 1 апреля, и никаких шуток в этом нет, отменяются практически все меры предосторожности и ограничения, связанные с Covid-19, которые мы знали, — говорит Павлютс. — Если раньше мы отменяли некоторые из мер предосторожности, то теперь отменяем все, кроме нескольких мер, связанных с группами риска. В основном это люди пожилого возраста и хронические больные. Единственные места, где будет обязательно носить маски, — у доктора, в пансионатах и в общественном транспорте. А спортзалы, бассейны и катки — вперед! Пандемия не причина откладывать улучшение спортивной формы".

При этом министр делает упор на то, что ковид побежден только на этот сезон. Все показатели распространения инфекции стремительно сокращаются уже много недель подряд. Также активно снижается число больных в стационарах — их осталось около 800, а тяжелых совсем мало. "Что будет дальше, не знает никто! — говорит Павлютс. — Специалисты Европейского центра контроля заболеваний разработали несколько сценариев — от очень легкого до тяжелого. Мы готовы к любому повороту событий". Пока что поворот такой, что денег в стране будет сильно меньше, а каждому министру придется побороться за свою отрасль, ведь в приоритетах — безопасность и оборона.