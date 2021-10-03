Со стороны Беларуси это небольшая площадка с пеньками, ее белорусские пограничники приспособили под курилку. За ней непроглядный лес, кусты и протоптанные тропинки, ведущие глубже на белорусскую территорию. Рядом с пеньками проходит линия границы между Латвией и Беларусью, с латвийской стороны — поле озимых, которое за последние дни превратилось в море грязи. А дальше начинается проселочная дорога, по которой можно добраться до латвийской деревни Индра. Именно этот участок границы летом стал самой горячей точкой, через которую в Латвию загоняли беженцев из Ирака и других стран.

"Забор острый как лезвие, я сам чуть не порезался", — рассказывает порталу Delfi старший инспектор Государственной пограничной службы, старший лейтенант Мартиньш Кривиньш. Его обязанность — патрулировать этот опасный участок латвийско-белорусской границы. "Колючая проволока на этом участке точно поможет. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы забор не портили лесные звери и падающие деревья. Но да, беженцы теперь будут искать другой путь", — добавляет Кривиньш.

Во вторник на участке со стороны Латвии кипела работа. Пограничники и земессарги с автоматами патрулировали границу, а солдаты солдаты Батальона боевой поддержки Механизированной пехотной бригады Национальных вооруженных сил разворачивали катушки с колючей проволокой и устанавливали их в несколько линий вдоль границы. Белорусских пограничников видно не было. Их патруль недавно прошел мимо.

"Раньше латвийские и белорусские пограничники друг с другом здоровались, ведь даже на границе вежливость никто не отменял. Теперь вот уже не здороваются", — признает помощница начальника государственной пограничной службы, капитан Инга Беке.