Илзе Берзиня руководит отделением Латвийского центра инфектологии, в котором лечатся пациенты с Covid-19. Она из тех врачей, которые обычно сторонятся публичности и не выступают в СМИ. В этом году она, похоже, согласилась поговорить с Delfi, чтобы передать всем латвийцам: сохраняйте позитивный настрой, будьте бдительны и носите маски! Но у этого разговора есть и еще один повод: 18 ноября 65-летняя Илзе Берзиня должна была получить из рук президента Латвии государственную награду: Крест признания (Atzinības krusts).

Берзиня вошла в число 115 человек, представленных к государственным наградам. Церемонию вручения пришлось отменить из-за режима чрезвычайной ситуации.

В разговоре с журналистом Лаурой Дзерве Илзе Берзиня рассказала о том, как идет лечение больных Covid-19, сравнила латвийскую медицину с тем, как лечили Дональда Трампа, а также поделилась мнением о Covid-диссидентах. Интервью публикуется в сокращении (полная версия).

У вас опыт работы более 40 лет. Какое место занимает Covid-19? Могли ли вы подумать, что нас может постигнуть что-то такое, что более или менее остановит весь мир как минимум на год?

Для инфекционистов в эпидемиях нет никакого чуда. Эпидемия испанского гриппа началась в 1918 году, продолжалась два года и унесла множество жизней. Были и чума, и брюшной тиф, эпидемии гриппа. Тут, конечно, глобальное распространение. Но сейчас мы про это особо не думаем, мы просто работаем. Если смотришь со стороны, боишься. Если внутри — просто работаешь, и все.

Что нового вы узнали о природе коронавируса по сравнению с весной?

Профессионалы быстро поняли: этот вирус очень быстро вызывает двустороннее поражение легких. Человек испытывает нехватку кислорода, падает уровень кислорода в крови, нужна кислородная поддержка. Либо в палате, где есть маски, либо в интенсивной терапии. И дальше — искусственная вентиляция легких, когда пациента интубируют и вентилируют с большим риском. Это агрессивный метод, который используют только в крайнем случае. Дальше комментировать не буду, это в моей компетенции. Для нас как для врачей главное поддерживать пациента неинвазивными методами: вовремя установить все риски и определить терапию. (..)

Супруга одного из умерших от Covid-19 пациентов в интервью LTV заявила, что весной было много разговоров о том, хватит ли на всех аппаратов вентиляции легких. Казалось, что это спасение. Ее опыт свидетельствует, что если пациенту потребовалась вентиляция, то это, как правило, путь в один конец.

Это не так. В реанимации "Гайльэзерса" совсем недавно экстубировали (извлекли трубку для интубации — ред) пациента.