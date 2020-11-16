Привести ребенка к стоматологу без записи и сделать все, что нужно, в течение получаса и, разумеется, бесплатно — это реальность. Сделать УЗИ в день обращения — тоже выполнимо. Попасть к нужному детскому врачу-специалисту на следующий день после получения направления — и это возможно. Но на данный момент — не в нашей стране. В Латвии детская медицина (для тех, кто младше 18 лет) называется бесплатной, но на деле часто родителям приходится раскошеливаться на платные визиты, потому что "по квотам" уже не попасть, а социальные сети пестрят вопросами, где найти того или иного врача "без большой очереди, потому что срочно надо" или просьбами поменяться записями с теми, кому "не горит".

Почему так происходит?

На сайте rindapiearsta.lv в разделе услуг для детей можно увидеть, что ко многим специалистам в разных медицинских учреждениях нашей страны можно попасть в течение пяти (а то и меньше) рабочих дней (данные опубликованы на 1 октября и пока не обновлялись). И это касается не только Рижского региона. В быстром доступе — в первую очередь, непосредственно педиатры (универсальные детские специалисты), дерматовенерологи, гинекологи, физиотерапевты, хирурги, отоларингологи, травматологи-ортопеды, аллергологи (за исключением Видземе, там очередь сейчас — от 17 рабочих дней) и другие специалисты и услуги.

Но есть, конечно, и "проблемные" сферы. Например, к офтальмологу маленькие пациенты в Земгале могут попасть, прождав от 65 дней (Екабпилс) до 100 (Добеле). В том же Екабпилсе визита к отоларингологу (ЛОРу) придется ждать 74 рабочих дня, к эндокринологу в Елгаве — 108, к физиотерапевту в Огре — 150 рабочих дней, а в Краславе — 189. Но при этом на визит к неврологу, например, в Лудзе, Дагде, Бауске, Огре и Екабпилсе можно попасть в течение 5 рабочих дней, в Риге — начиная от 10, в Юрмале — от 55, в Айзкраукле придется подождать 70 рабочих дней, а в Адажи — 93. Очередь к генетику (прием только в Риге) — 260 рабочих дней.

Но бьет все рекорды по очередям, конечно, стоматология. В Лиепае, например, чтобы попасть на оплачиваемое государством лечение зубов, очередь либо 150 дней в одном учреждении, либо 570 в другом. В Даугавпилсе хоть и есть учреждения, принимающие пациентов в течение 20 рабочих дней, очередь на визит в специализированной поликлинике составляет 315 дней. В Риге эта цифра — 790 (Стоматологический институт Рижского университета им. Страдиня), но есть клиники и кабинеты, где ребенка примут и в течение недели. Вся подробная информация есть в разделе Zobārstniecība — там указаны медицинские учреждения, принимающие детей по государственной программе по всей Латвии.