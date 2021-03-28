В прошлом году из-за кризиса, вызванного пандемией Covid-19, латвийская национальная авиакомпания airBaltic отстранила 700 сотрудников. На данный момент в компании работает 1100 человек: меньшая часть — в воздухе, большая — на земле. Для преодоления кризиса правительство инвестировало в основной капитал авиакомпании еще 250 миллионов евро, доведя долю государства в компании с 80,05% до 91%.

Полеты производятся до сих пор — в общей сложности в феврале этого года airBaltic совершил 480 рейсов. Флот компании сократился с 40 до 25 самолетов, некоторые из купленных недавно в лизинг самолетов Airbus простаивают, но другая часть — задействована, и эти рейсы обслуживают 200 пилотов и 290 стюардов. Ковид-кризис стал серьезным потрясением для компании — в прошлом году 230 стюардов (в основном — женщины) потеряли работу, а работникам государственного общества капитала пособие по простою не полагается. Все уволенные в прошлом году стюарды получили компенсации. Компания предложила уволенным пилотам и стюардам продолжить работу на других должностях, к примеру, в колл-центре, в департаменте управления полетами. По словам специалиста по коммуникациям airBaltic Алисе Бриеде, около 50 уволенных сотрудников приняли это предложение.

История стюардессы Кристине

Кристине Гришка была одной из стюардов, которых уволили в прошлом году, несмотря на ее более чем десятилетний опыт работы. Кристине не работает в airBaltic уже год, но после того, как мы обратились к ней, она попросила у компании разрешения дать комментарий – из-за опасений сказать что-нибудь лишнее. 8 марта 2020 года Кристине праздновала десятилетие своей работы в airBaltic, а вскоре ее уволили. Почему так получилось?