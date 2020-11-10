В середине сентября австралийская компания кибербезопасности Internet 2.0 сообщила об утечке данных 2,4 млн людей, которые собирала некая китайская компания Zhenhua Data. Среди них оказались американцы, британцы, испанцы и представители других стран, а также 480 латвийцев — политиков, предпринимателей, военных, сотрудников учреждений, чиновников и малоизвестных широкой публике людей.



Портал DELFI связался с теми, кто опубликовал эти данные, и предлагает своим читателям информацию о латвийцах, которые заинтересовали китайскую компанию. Данные содержат неполную информацию, так как в таблице были указаны также интернет-ресурсы, связанные с конкретными лицами, ссылки на фотографии, места работы, телефонные номера и сайты учреждений.

Утекшая база данных содержит фотографии людей из различных источников, к примеру, агентства LETA, портала DELFI, сайтов государственных учреждений и т. д. Информация была собрана из различных источников в разные периоды времени, что наводит на мысль о том, что это могло быть сделано вручную для профилирования конкретных лиц.

В списке, опубликованном австралийскими экспертами по кибербезопасности, среди более чем двух миллионов имен есть данные о президенте Австрии, премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, президенте и премьер-министре Индии и других, однако большая часть людей совершенно или почти неизвестна широкой публике. Важно отметить, что наряду с известными в обществе и политических кругах людьми появляются также и имена их детей. К примеру, в базе данных можно найти одного из детей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Объем утекших данных впечатляет — в некоторых разделах обобщена информация о 52 тысячах граждан США, 35 тысячах граждан Австралии и 10 тысячах — Великобритании.

Среди 500 латвийцев, оказавшихся в базе данных, тоже есть известные люди. Действующие и экс-депутаты Сейма, министры и родственники бизнесменов, судьи, представители Национальных вооруженных сил, руководители различных организаций и структурных подразделений государственных учреждений, а также их сотрудники, представители посольств, адвокаты, предприниматели и менее известные лица.