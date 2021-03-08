Мероприятия 16 марта отменены из-за пандемии Covid-19

Мероприятия в связи с днем памяти латышских легионеров 16 марта в этом году отменены. Как организаторы шествия, так и их противники отозвали поданные в Рижскую думу заявки, сообщает LETA со ссылкой на информацию РД.

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Ранее заявки на проведение мероприятий в Риге подали две организации — Daugavas vanagi (шествие к Памятнику свободы) и Латвийский антинацистский комитет (собрание). Оба организатора отозвали заявки после того, как самоуправление напомнило об ограничениях на публичные мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

16 марта — неофициальный памятный день, когда ветераны латышского легиона и их сторонники вспоминают жителей страны, сражавшихся во время Второй мировой войны в составе Латышского легиона. Часть общества полагает, что они надеялись восстановить независимость Латвии, часть — что они были пособниками фашистов, часть — что они были жертвами, которые не по своей воле оказались на фронте.

Официальные представители латвийского государства в последние годы не принимают участия в памятных мероприятиях в Риге.