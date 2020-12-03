"Тот удар был очень болезненным. Яйцо, брошенное с расстояния, ударило в лицо, словно камень". Сценограф Иева Каулиня до сих пор вспоминает сильный удар во время прайда, который состоялся в Риге в 2012 году. Она не видела метателя, но позже полиция его нашла: им оказался 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. На мероприятии прямо за Иевой в тот день шла посол США в Латвии Джудит Гарбер. По этому делу полиция начала административное дело за мелкое хулиганство. По информации потерпевшей, за это ей выплатили семь латов (около 10 евро). Прошло восемь лет, но преступления на почве гомофобии в Латвии продолжаются.

8 ноября этого года на Кенгарагском рынке двое мужчин напали на преподавателя Рижского университета им. Страдиня (РСУ) Дениса Ханова и его спутника жизни. В настоящее время начат уголовный процесс за хулиганство.

Почему уголовная статья только за хулиганство, а не за преступление на почве ненависти? Это единственный способ, как могут отреагировать правоохранительные органы? Как подобные преступления меняют жизнь человека? И если доказать попытку изнасилования, то действительно ли нападавшего нельзя судить, если жертва — мужчина? Оказалось, это возможно. Об этом портал Delfi узнал, поговорив с полицией, экспертами в области уголовного права, представителями негосударственных организаций и людьми, которые напрямую пострадали от нападений на почве гомофобии. Как оказалось, в последние годы обвинительных приговоров по делам о преступлениях против людей другой сексуальной ориентации было мало.

"Я не считаю, что то, что случилось несколько лет назад, можно назвать мелким хулиганством. Это было преступление на почве ненависти. Я очень хорошо помню штраф, который ему присудили — семь латов. Это было очень унизительно", — рассказала порталу Delfi Иева Каулиня. Она пыталась искать правду, обращалась в Бюро омбудсмена, однако ничего не добилась. Как узнал Delfi в этой инстанции, дело о проверке было закрыто, поскольку полиция направила решение Административного суда Центрального района Риги.

Ханов, в свою очередь, подчеркивает: за преступления на почве ненависти несут ответственность и радикальные политики, которые своими ненавистническими высказываниями оправдывают нападавших. "Я считаю, что и они стояли там же на Кенгарагском рынке", — говорит Ханов.

Гомофобские выпады, избиение в парке в центре Риги в разгар дня, а также последовавшие за этим полицейские реплики — все это стало причиной, почему Анна (30 лет, имя изменено) еще шесть лет назад перебралась из Латвии во Францию. Там она чувствует себя в безопасности.

"Не нужно было вести себя как лесбиянки", — именно такую мысль выразил тогда полицейский. При этом многие жертвы гомофобских нападений говорят, что ничего не демонстрировали. Иногда нападавшим, которые атакуют гомофобскими высказываниями, хватает выдуманных стандартов о том, насколько мужественно или женственно должны выглядеть мужчины и женщины. Иногда в эти фантазийные "рамки" не попадают и гетеросексуальные люди, и их также атакуют словесно или физически.

Ненависть — не в первый раз

Культуролог и преподаватель РСУ Денис Ханов один из тех редких людей, которые публично говорят о том, что на них напали на почве ненависти. Люди часто даже не знают о таких преступлениях, признает организация Mozaīka.