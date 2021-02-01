Суповая кухня, отмена пени за задержку коммунальных платежей, сухой паек для школьников, телефонные консультации психолога — список мероприятий, которые в условиях кризиса предлагают населению в качестве поддержки латвийские самоуправления, не отличается финансовым размахом. В других странах Европы, в свою очередь, именно региональные власти в период пандемии стали главной опорой для жителей и бизнеса. Что мешает латвийским муниципалитетам перенять европейский опыт, и чем опасна нынешняя ситуация?

Вводя весной прошлого года в стране чрезвычайное положение, правительство сразу переложило часть ответственности за помощь населению на муниципалитеты. Например, самоуправления должны обеспечить школьников питанием в период дистанционного образования, организовать информирование жителей, обеспечить выплату кризисных пособий, взяв на себе половину расходов и т.д..

В Риге с марта 2020-го года по конец января 2021-го муниципальное кризисное пособие получили всего 1094 человека, то есть менее 0,2% жителей столицы. Весной размер пособия составлял 128 евро, с ноября — только 80. Мэр Риги Мартиньш Стакис ("Для развития Латвии/За!") в комментарии Delfi отметил, что в бюджете на 2021 год расходы в социальном бюджете будут увеличены, благодаря чему удастся повысить зарплаты социальных работников и обеспечить финансирование новых соцуслуг.

В других самоуправлениях размер выплат по кризисным пособиям колеблется от 64 до 150 евро. Это не единственная помощь, на которую могут претендовать люди, потерявшие доходы из-за локдауна. Но как и в случае с государственными пособиями по простою, кандидаты должны отвечать ряду достаточно жестких условий, которые определяются Законом о социальной помощи и решением Кабинета министров.

"Нынешний кризис показывает, что система регионального управления, несмотря на многочисленные реформы, до сих пор организована неэффективно: самоуправления выполняют нормативы, которые им спускают сверху, хотя на самом деле именно местные власти должны принимать решения о мерах поддержки, опираясь на потребности конкретных жителей и бизнесменов", — отметила в интервью DELFI доктор экономических наук, профессор Рижского Технического университета Татьяна Сурвило.