3000 пациентов с Covid-19: согласно прогнозам Министерства здравоохранения, таково максимальное количество больных, которые могут разместиться в латвийских лечебных заведениях. Если этот рубеж будет преодолен, пациентов придется размещать в спортзалах, армейских палатках и тому подобных помещениях. Минздрав надеется, что до этого не дойдет, однако уже изучает варианты действий на случай, если ситуация в Латвии не улучшится.

В четверг утром несколько медиков со схемами в руках обсуждают, как разместить койки "ковидных" пациентов, приемный покой и другие структуры импровизированной больницы в холле нового корпуса Клинической университетской больницы им. П. Страдиня (PSKUS). С понедельника здесь будет открыто новое отделение для пациентов с Covid-19.

"Наш "полевой госпиталь" будет на первом этаже корпуса А. Он изначально строился с таким расчетом, чтобы в случае катастрофы его можно было заполнить койками. Здесь можно организовать подачу кислорода и установить перегородки. Мы это уже сделали. Раньше мы тут пели рождественские хоралы и проводили мероприятия, теперь это отделение больницы. Бывало, что нам даже приходилось оправдываться: зачем в новом корпусе такое большое фойе. Но теперь замысел себя полностью оправдал", — рассказывает Delfi представитель PSKUS Янита Вейнберга.