Как чрезвычайная ситуация отразилась на правовом статусе граждан, неграждан, иностранцев, гастарбайтеров, международных студентов? Новая начальница Управления гражданства и миграции Латвии (УДГМ, PMLP) Майра Розе пришла на передачу "Действующие лица" на LR-4, чтобы ответить на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Майра Розе возглавила 31 августа, после того как прежний руководитель Вилнис Екабсонс ушел с должности по собственному желанию. До этого Розе с 1998 года занимала пост заместителя главы управления. Как указало Министерство внутренних дел, ее предыдущий опыт работы получил оценку "отлично", что дало все основания для повышения.

Все эти перестановки случились в самый разгар кризиса беженцев, когда Центр приема беженцев "Муцениеки" достиг предела своей вместительности и соискателей статуса стали селить в принадлежащем МВД здании Юрмалы. Кроме того, на днях в "Муцениеки" начались волнения после того, как постояльцев заперли на карантин — в Центре были выявлены заболевшие Covid-19.

И без беженцев забот у PMLP сейчас хватает: все лето в рижских отделениях стояли длинные очереди на оформление документов, работодатели жаловались на трудности с привлечением гастарбайтеров, а желающие приехать на лето в Латвию из России пытаются достичь желаемого всеми правдами и неправдами, на кону — переход всех жителей на ID-карты, но их нет у половины…

Майра Розе ответила на вопросы:

  • Что творится в Муцениеки?
  • Кого разместили рядом с залом "Дзинтари"?
  • Могут ли под видом беженцев приехать "головорезы и радикалы"?
  • Сколько бежавших от режима белорусов поселились в Латвии?
  • Сколько беженцев Латвия ждет из Афганистана?
  • Какие гастарбайтеры приезжают в пандемию?
  • Могут ли работники позже осесть в Латвии?
  • Можно ли работать в Латвии с польским разрешением?
  • Где труднее получить вид на жительство?
  • Почему такие очереди за новыми паспортами и ID?
  • Когда ID-карта станет основным документом Латвии?
  • Какие требования к изучению госязыка приезжими?
  • Как идет процесс натурализации?
  • Как усложнился въезд в Латвию из России и Беларуси?
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