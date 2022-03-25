Что грозит тем, кто поддерживает агрессию Россию в Украине? Как будут ловить зрителей запрещенных каналов? Чем чревато празднование 9 мая в парке Победы? Правду ли пишут об агрессивных беженцах? Куда исчезли телефонные мошенники? А заказные убийства снова вернулись? Глава Госполиции Арманд Рукс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Тенденция преступности последних лет, по словам Рукса, неизменно радовала — большинство видов нарушений шло на убыль. И коронавирус, посадивший многих людей под "домашний арест", лишь ускорил тенденцию: по сравнению с 2020 годом, преступность в Латвии снизилась более, чем на 15%.

Правда, как раз во время пандемии развился такой вид преступлений, как онлайн-мошенничество — многочисленные колл-центры буквально атаковали запертых по квартирам жителей, активно опустошая их счета и заставляя не верить никому. Постепенно полиция приспособилась разбираться и с такими случаями, а тут они и сами пошли на спад — большинство мошенников орудовало из "третьих стран", но тут началась война, а связи прервались…

Теперь полиция ждет новых вызовов. По мнению Рукса, война России с Украиной коснется и каждого жителя Латвии. "Хорошая новость, что мы — в НАТО и ЕС, иначе не было бы никаких гарантий, что с Прибалтикой не случится тоже самое", — говорит главный полицейский.

Арманд Рукс ответил на такие вопросы:

  • Какие есть "побочные эффекты" у прибытия беженцев?
  • Что грозит тем, кто поддерживает агрессию Путина в Украине?
  • Появились ли мошенничества в отношении беженцев?
  • Были реальные случаи агрессии со стороны беженцев?
  • Как будут наказывать за нелегальный просмотр запрещенных каналов?
  • Может ли полиция ходить с проверками по квартирам?
  • Что происходит с дигитальным мошенничеством?
  • Как будут ограждать жертву насилия без ее заявления?
  • Какие риски полиция видит от мероприятий 9 мая?
  • Два громких убийства за год — Беззубова и Валягина — это тенденция?
  • Продолжается ли сотрудничество с российской полицией?
  • Не выгорели ли полицейские о пандемии и войны?
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