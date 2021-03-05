2 февраля этого года вступили в силу изменения, внесенные в Уголовный закон Латвии, которые касаются определения охраняемых культурных ценностей и уголовной ответственности за незаконные действия, связанные с ними. В разговоре с порталом DELFI специалисты утверждают — изменения не такие значительные, и ни одному жителю Латвии волноваться не стоит — государство не будет отнимать семейные реликвии, старинные книги или картины. В основном закон определяет, какие культурные ценности нельзя вывозить из страны без разрешения.

Законопроект был разработан для того, чтобы обеспечить соответствие нормативной регулировки Конвенции Совета Европы 19 мая 2017 года о преступных действиях, связанных с культурными ценностями, пишет "Latvijas Vēstnesis". Цель Конвенции — предотвратить уничтожение культурных ценностей, порчу и незаконную торговлю, установив уголовную ответственность за конкретные действия, укрепить предотвращение преступности и меры уголовной ответственности в соответствующей сфере за преступные действия по отношению к культурным ценностям, а также способствовать сотрудничеству на государственном и международном уровне, борясь с преступлениями, которые связаны с культурными ценностями.