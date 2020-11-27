"Сейчас действительно можно попрощаться? Даже слышать об этом не хочу, потому что у нас такой возможности не было", — говорит родственница умершего, инфицированного Covid-19, узнав, что если бы похороны состоялись сейчас, гроб можно было бы открыть. Однако из-за объявленной чрезвычайной ситуации ограничения на похоронах введены и сейчас: при погребении могут присутствовать не более 10 человек, а поминки в столовой или ресторане провести нельзя.

В связи со стремительным ростом распространения Covid-19 в Латвии действуют особые правила погребения всех умерших, а не только тех, которые были инфицированы. На данный момент присутствовать на похоронах могут до 10 человек, неважно, где они прощаются со своим близким — дома, в часовне или на кладбище. Весной, во время первой волны распространения вируса, тела умерших, инфицированных Covid-19, помещали в пластиковый мешок, к тому же открывать гроб, чтобы попрощаться, было нельзя, но теперь действуют другие правила.

"Мы не могли попрощаться"

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