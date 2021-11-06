87-летняя мать Иветы умерла в мае 2021 года, через несколько дней после сделанной прививки от Covid-19. У семьи осталось много вопросов по поводу возможных побочных эффектов, но за пять месяцев Ивете так и не удалось узнать, к каким выводам пришло Государственное агентство лекарств (ZVA). Портал Delfi выяснил, что оценка проводилась несколько месяцев назад без выявления причинно-следственной связи. Но теперь случай смерти матери Иветы направлен на повторную проверку.



С мая в Европе выросло количество сообщений о возможных побочных эффектах от вакцин. В начале октября Комитет безопасности лекарств Европейского агентства лекарств сообщил, что подтверждены два новых редких возможных побочных эффекта, связанных с использованием вакцин Janssen, дочерней компанией Johnson & Johnson: речь идет о венозной тромбоэмболии и иммунной тромбоцитопении.

Новые данные привели к тому, что ZVA начала пересматривать сообщение Иветы о побочных эффектах, которые могли появиться у ее мамы после прививки от Covid-19. Связь между прививкой и побочными эффектами еще предстоит доказать, потому что "люди, получившие эту вакцину, имели по крайней мере еще один фактор риска венозной тромбоэмболии", — подчеркнула представительница Госагентства лекарств Дита Окмане.

История Иветы поднимает два важных вопроса. Первый: как работает система сообщений о побочных эффектах? В ZVA заявили, что одно сообщение — это лишь часть "паззла". Когда база данных Европейского Союза Eudravigilance соберет несколько отчетов об одной и той же реакции со всего ЕС, "тогда будет идентифицирован статистический сигнал безопасности лекарства, который будет оцениваться с научной точки зрения на Комитете безопасности лекарств Европейского агентства лекарств".

Вторая важная проблема вряд ли повысит доверие к процессу вакцинации. Сейчас родственники не понимают, куда обращаться, если после прививки возникли проблемы. Достаточно ли заявления в ZVA или нужно обращаться в Инспекцию здоровья? И даже если они подали заявление, как узнать, что в итоге было обнаружено? Портал Delfi потратил почти месяц на поиск ответов на эти простые вопросы, но так и не пришел к конкретному ответу.