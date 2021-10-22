Денег у самоуправлений после региональной реформы лишь убавилось, зато число нуждающихся в помощи сильно выросло. Стремительно подорожали энергоносители — это особенно ощутят семьи с детьми, вынужденные работать и учиться из дома. Также в регионах труднее получить прививки и найти источник дохода. Глава Союза самоуправлений Латвии Гинтс Каминскис ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

В прошлом году Сейм залатал финансовые дыры от пандемии, отрезав в свою пользу еще пять процентов поступлений из подоходных налогов. Теперь, вместо 80%, самоуправления получают 75%. Компенсировать недодачу обещали мощными поступлениями от европроектов, которые по случаю ковида получила Латвия. Правда, на деле все оказалось не так щедро — расценки на строительство за последний год стремительно выросли.

"Мы считаем, что в прошлом году было неправильно сократить наши поступления, — говорит Гинтс Каминскис. — Предлагали компромисс — по 1 проценту в год возвращать к старым пропорциям, но в этот раз такой возможности не нашлось. Во всяком случае, получили гарантии, что меньше 75% не будет".

Разницу доходов между богатыми и бедными самоуправлениями стараются компенсировать Фондом выравнивания. Доноров в нем всего шесть. Самые крупные — Рига (отдает 90 млн евро) и Юрмала (10 млн евро)… Кроме того, на следующий год из госказны добавили самоуправлениям с самыми низкими доходами на одного жителя, чтобы у них не стало денег меньше, чем в этом году.

Еще осенью 2019 года Союза самоуправлений покинул Даугавпилс, который упрекнул организацию в неспособности эффективно организовать работу и защищать интересы всех самоуправлений в равной мере. Гинтс Каминскис эти упреки не принимает — он рассказывает, что в прошлом году Союз вытребовал от государства дополнительных 5 млн евро, из которых полмиллиона ушли Даугавпилсу, несмотря на его нежелание участвовать в общих процессах.

Ко всем прочим проблемам, в следующем году правительство обещало поднять необлагаемый минимум с 300 до 350 евро, а с 1 июля — до 500 евро. Значит, самоуправления еще меньше получат из " общего котла". "На этом теряются около 70 млн евро, — говорит Каминскис. — Понятно, что минимум поднимать нужно, чтобы у людей с низкими зарплатами на руках было больше средств. Одновременно трудно будет достичь того, чтобы после понятия минимума цены на услуги не выросли. Самоуправлениям дают компенсацию в 60 млн евро, но туда входят деньги и на поднятие заработков педагогов (7,4 млн евро) и компенсацию роста цен на электричество (14 млн евро)…"

Глава Союза самоуправлений ответил на вопросы: