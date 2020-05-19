Рейтинги популярности премьер-министра и министра здравоохранения взлетели в небо; в обществе вырос интерес к тому, как СМИ отображают решения правительства и парламента; публичные проявления разногласий в коалиции и неприкрытое удовлетворение оппозиции в связи с тем, что правительству постоянно приходится исправлять ошибки. Так выглядит баланс в сфере госуправления и политики после объявления чрезвычайной ситуации два месяца назад.

Поначалу политики правящей коалиции демонстрировали необходимые для периода кризисам единодушие и разумный подход — по крайней мере, публично, поскольку борьба за закрытыми дверями правительственных заседаний для общества никогда не будет полностью видна. Но когда эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, а тревога в обществе уменьшилась, наружу начали прорываться новые разногласия между партнерами по правительству, а старые топоры войны снова появились на поверхности.

Представители правящей коалиции и в кулуарах, и публично продолжают утверждать, что коалиция достаточно стабильна, и что альтернативы в нынешнем составе Сейма нет. Однако внимательные наблюдатели за политическими событиями в течение этих двух месяцев заметили очевидное соревнование и даже своего рода ревность между партнерами по коалиции.

Одна из причин — непропорционально большое время, которое во время кризисов проводили на экранах ТВ и компьютеров премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) и министр здравоохранения Илзе Винькеле (объединение "Развитию/За!"). Это явно отражается на росте их рейтингов и позитивной оценке в целом. Судя по опросам, рейтинги Кариньша и Винькеле стремительно растут, тогда как другие министры остаются в тени, поскольку у них не так много возможностей для выступлений на публике.