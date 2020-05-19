Рейтинги популярности премьер-министра и министра здравоохранения взлетели в небо; в обществе вырос интерес к тому, как СМИ отображают решения правительства и парламента; публичные проявления разногласий в коалиции и неприкрытое удовлетворение оппозиции в связи с тем, что правительству постоянно приходится исправлять ошибки. Так выглядит баланс в сфере госуправления и политики после объявления чрезвычайной ситуации два месяца назад.

Поначалу политики правящей коалиции демонстрировали необходимые для периода кризисам единодушие и разумный подход — по крайней мере, публично, поскольку борьба за закрытыми дверями правительственных заседаний для общества никогда не будет полностью видна. Но когда эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, а тревога в обществе уменьшилась, наружу начали прорываться новые разногласия между партнерами по правительству, а старые топоры войны снова появились на поверхности.
Представители правящей коалиции и в кулуарах, и публично продолжают утверждать, что коалиция достаточно стабильна, и что альтернативы в нынешнем составе Сейма нет. Однако внимательные наблюдатели за политическими событиями в течение этих двух месяцев заметили очевидное соревнование и даже своего рода ревность между партнерами по коалиции.
Одна из причин — непропорционально большое время, которое во время кризисов проводили на экранах ТВ и компьютеров премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) и министр здравоохранения Илзе Винькеле (объединение "Развитию/За!"). Это явно отражается на росте их рейтингов и позитивной оценке в целом. Судя по опросам, рейтинги Кариньша и Винькеле стремительно растут, тогда как другие министры остаются в тени, поскольку у них не так много возможностей для выступлений на публике.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.

Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:

  • Ежемесячно публикуется более 80 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 2,99 на 4 недели:

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

KPV LV "Новое Единство" Национальное объединение Сандис Гиргенс Ральф Немиро Latvijas Krājbanka Ивета Кажока Илзе Винькеле Кришьянис Кариньш Юта Стрике
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form