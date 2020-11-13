"Сокращений не планируем!" Линкайтс: правда Домбровского, беды Русского острова и укрощение скутеров

Зачем на AirBaltic тратят сотни миллионов? Нужна ли еще RailBaltic? Обложат ли налогами старые авто и новые грузовики? Чем заменят российский уголь? Выживут ли порты? Когда укротят скутеры? Министр сообщения Талис Линкайтс в передаче "Действующие лица" на LR-4 ответил на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

В период пандемии транспорт — одна из сфер, которая терпит больше всех убытков. От авиации осталось всего 12%, в сравнении с уровнем прошлого года. На следующей неделе выделят 18 млн евро на компенсации потерь внутренних перевозок. Зато этот год стал годом дорожных ремонтов: еврофонды выделили дополнительных 75 млн евро, на которые привели в порядок 600 км региональных дорог.

Железная дорога дотировалась и раньше, а теперь — с особой силой Но пока не планируется закрывать ни одного участка. "Я благодарен железнодорожникам, которые выдержали все реформы, — объявил министр. — Больше крупных сокращений мы не планируем. Теперь уже, кто остался, те будут работать".

Что происходит с российскими грузами?

Грузы идут нормально. За последних два года мы потеряли только уголь — это стратегический груз, который теперь идет через российские порты. Надо привлекать грузы с других направлений.

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